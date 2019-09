El uruguayo Mauricio Lemos decidió seguir en Las Palmas para sentirse jugador

Tras regresar de su cesión de dos años en el Sassuolo italiano, donde ha reconocido que no vivió una buena experiencia, el polivalente defensor charrúa espera recuperar su mejor nivel, tras admitir en rueda de prensa que ha bajado mucho su rendimiento.

"Gran parte de culpa es mía, quizá sea algo mental, he bajado mucho el rendimiento, pero ahora valoro muchas cosas que antes no valoraba y estoy ilusionado con este reto, porque quiero volver a sentirme jugador", ha expresado ante los periodistas.

Lemos, con contrato hasta 2023 tras su reciente renovación, ha destacado la figura del entrenador, Pepe Mel, como principal artífice para que siga en el equipo amarillo.

"Desde que volví tenía un pie dentro y otro fuera, fue un verano agitado y había que buscar lo mejor para las dos partes. Se dio que lo mejor era que me quedara, y el entrenador me hizo sentir como uno más", ha admitido.

El zaguero uruguayo, que cumplirá 24 años el próximo mes de diciembre, reconoce que su posición es defensa central, pero no se siente incómodo como centrocampista por delante de la zaga, donde actuó en la primera parte del reciente derbi canario ante el Tenerife, aunque tras el descanso lo hizo en el eje de la defensa.

"Me falta coger ritmo, mejorar algunos movimientos. En la primera parte no logré adaptarme, era un partido difícil, un clásico, pero en la segunda estuve más cómodo", ha dicho con respecto a ese choque de rivalidad, que no pudo terminar al acusar problemas físicos.

Sin embargo, Lemos asegura que ya se entrena con normalidad y estará disponible para el próximo sábado ante el Almería en el Estadio de Gran Canaria.

"Tenemos que ganar sí o sí, está bien que el equipo haga buen juego, pero necesitamos empezar a vencer lo antes posible", ha sido su mensaje después de que el equipo amarillo no conozca aún la victoria en las cuatro jornadas disputadas en LaLiga SmartBank.