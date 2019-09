Competencia para seguir creciendo

La plantilla del C.D. Leganés ya está cerrada y oficialmente presentada después de la puesta de largo pública de las dos últimas incorporaciones, los cedidos Christian Rivera y Kevin Rodrigues, que el club blanquiazul quiere utilizar para reforzar varias posiciones del campo y, sobre todo, aumentar la competencia de determinados jugadores.

En el caso de Rivera, el futbolista llega decido desde la UD Las Palmas y asegura que siempre “es bueno” tener competencia en un puesto como el suyo, en el mediocampo. Pero cree que se va a adaptar a la perfección porque ya ha militado en equipos humildes como la SD Huesca y todo el mundo le ha hablado de que el Leganés es un “club pequeño pero familiar y personalmente creo que es un buen sitio para crecer”.

Por su parte Rodrigues llega desde la Real Sociedad para encontrar los minutos que no tiene en el equipo txuri urdin. Pero no va a ser fácil, porque en el lateral izquierdo está Jonathan Silva, que sorprendió el año pasado con una gran temporada y que se ha afianzado en el once titular de Pellegrino. El propio Rodrigues reconoce que su compañero es “muy buen jugador” pero que se decidió por Butarque después de hablar con su compañero Zaldua, que ya militó en las filas blanquiazules y que le dio las mejores referencias de todas las personas que trabajan en el equipo del sur de Madrid.