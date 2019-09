Lombán: "Estamos convencidos del equipo que tenemos"

El defensa del Málaga David Lombán, analizó la actualidad del equipo blanquiazul y cómo se encuentra personalmente en una temporada, que acaba de comenzar, pero plagada de problemas institucionales, que afectan a la plantilla malaguista.

Lombán, después de la última derrota ante el Almería (0-1), espera cambiar la dinámica el sábado frente al Mirandés en Anduva: “Con ganas de que llegue el partido después de la última derrota. Normalmente, cuando tienes un resultado que es negativo tienes ganas de arreglarlo en el siguiente partido y tenemos ganas de que llegue sabiendo que es un campo difícil”.

El rival, un recién ascendido, es muy fuerte y aguerrido como local: “Es un gran equipo, encima viene de un resultado positivo. Vendrán con confianza, estamos convencidos del equipo que tenemos, del trabajo que estamos haciendo y, lógicamente, a medida que vayan avanzando los días nos iremos compactando más y siendo mejor equipo”.

La Segunda División es muy igualada, aunque una dinámica errónea puede cambiar el enfoque de la temporada: “Bueno, al final esto es la categoría. Hay mucha igualdad, cualquier detalle puede decidir un partido. Si que es verdad que estamos convencidos del trabajo que estamos haciendo y del equipo que somos. Tenemos confianza en nosotros y estamos con ganas de que llegue el partido para conseguir un resultado positivo”.

Personalmete parece que los problemas físicos quedan olvidados: “Me siento bien, ya el año pasado me sentía bien. Lógicamente no disfruté de los minutos que me hubiera gustado, pero año nuevo expectativas e ilusiones nuevas. Tenemos una plantilla corta, pero con los jugadores suficientes y con una calidad que nos va a permitir competir cualquier partido”.