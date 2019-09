Guardiola: "Hay 400 voluntarios salvando vidas y 28 estados que no se mueven"

Josep Guardiola glosó la figura de Oscar Camps en el acto de entrega anoche de la Medalla de Honor del Parlament de Catalunya al fundador de Open Arms.

A preguntas de la SER y de Nació Digital, Guardiola aseguró que a buen seguro Johan Cruyff le hubiera dicho a Oscar Camps: “salid y rescatad”, parafraseando al que fuera histórico jugador y entrenador holandés.

Críticas a los políticos

Guardiola denunció que “cuando el PSOE estaba en la oposición se hacía fotos con Òscar Camps” y criticaba a Rajoy “y ahora que están en el poder le dicen a Òscar Camps que no tienen derecho a rescatar”.

El entrenador catalán salió en defensa de Open Arms: “los que atacan y criminalizan a Òscar Camps, ¿qué pasaría si se encontraran con un accidente de coche con alguien sangrando, el brazo roto y herido a punto de morir? ¿no le rescatarían? ¿les dejamos morir por miedo a que nos metan en la cárcel o nos multen con un millón?”

Guardiola añade que “si en cualquier actividad de la vida si antes no hay una persona, si no tenemos dignidad humana, nos vamos a la mierda”. “Tiene que haber políticas y recursos porque aquí hay 400 voluntarios que salvan vidas, y 28 estados que no se mueven, y nosotros pagamos impuestos para que a estas personas las lleven a sitios adecuados porque es un problema de todos, en Europa, en Estados Unidos…” dice el técnico del Manchester City.

Abundaron los símiles futbolísticos en los discursos de Camps y también en las declaraciones de Guardiola: “Imagino que para estas personas es como jugar la final de su vida porque ves a gente que se ahoga, y les das la mano, y les salvas y a su lado otro que se hunde y salen burbujas como explica Oscar Camps”.

Guardiola justifica la irritación de los voluntarios de Open Arms “porque no se mueve nadie ni nadie da el paso al frente”.