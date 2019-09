Mario Martos: "El equipo demuestra que tiene muchas ganas"

Mario Martos, centrocampista del Algeciras Club de Fútbol, destacó el buen partido que se presenta este fin de semana ante el Badajoz ante el único rival de Primera, Segunda y Segunda B que aún no ha encajado gol esta temporada. El jienense reconoce que el hecho de vencer al Yeclano les hará viajar sin tanta presión al Nuevo Vivero. "Conseguir esa victoria y de la forma en que lo hicimos nos da un plus de confianza y queremos hacer nuestro fútbol, algo que estamos demostrando". "Llevamos menos puntos de los que debemos para el fútbol que estamos haciendo", añadió el medio que asume que el jugar tan bien no te garantiza los puntos.

El ex- del Jaén valoró el susto que se llevó el equipo tras el 2-0 que se les escapó en la segunda parte el pasado domingo. "El míster nos dijo que teníamos que aprender de esos errores y nunca podemos salir con la caraja que tuvimos en el segundo tiempo porque se ha visto que te pueden remontar el partido en nada", destacó un Mario Martos que afirma la competitividad que existe en el bloque dirigido por Emilio Fajardo para cualquier puesto. "Se ve que el equipo tiene muchas ganas y el que está al lado hace mejor al otro y eso es buenísimo para un equipo".

El jugador se mostraba, además, muy satisfecho tras su llegada a Algeciras. "Me he llevado una grata sorpresa porque al principio todo el mundo hace comentarios pero luego nada, se vive espectacular y los compañeros nos han acogido muy bien desde el primer día", cerró.