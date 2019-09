Shinova, Ladilla Rusa y Siloé para celebrar los 30 años de Café Central

Café Central presenta los conciertos que ofrecerá durante las fiestas de Aranda para celebrar su 30 aniversario. Más allá de la actuación de Shinova que abrirá los festejos arandinos este viernes a medianoche, el mítico establecimiento ha preparado una programación que incluirá grandes nombres del panorama nacional e internacional. El mismo viernes, tras el concierto de Shinova, el escenario se verá ocupado por Serial Killerz y la fiesta finalizará en el interior del pub con la actuación de We are not DJ's quiénes volverán con más fiesta el sábado 14. La programación que conmemora este aniversario ocupará todos los estos días con grupos como Olivia el lunes, Siloé el martes, Luis Brea el miércoles, Ladilla Rusa el viernes o los internacionales Instituto Méxicano del Sonido el sábado día 20. Los conciertos serán en pequeño formato a partir de las 12 de la noche en la puerta del propio Café Central, como ya se hizo en las pasadas fiestas patronales.

Además de los conciertos que ocuparán las noches de la próxima semana, Café Central contará con otras actuaciones y otros grupos que completarán cada una de las jornadas, como por ejemplo el lunes que a partir de la una ofrecerán un vermú especial con mariachis o un concurso de karaoke que tendrá como premio un viaje a Lisboa.

Café Central

Por otro lado, y con la intención de mejorar la limpieza en estos días festivos, Café Central instalará baños portátiles en la plaza y la calle la Sal estas fiestas para mejorar la limpieza del centro y concienciar a quienes salen de fiesta de la importancia del civismo cuando se está de fiesta.