Tejera: "Entendemos que la afición esté enfadada; nosotros lo estamos"

El Real Oviedo se ejercitó este jueves a puerta cerrada en el estadio Carlos Tartiere. Sergio Egea sigue puliendo el aspecto defensivo para poner fin a esa mala racha de goles encajados en los minutos finales de los encuentros y sumar ante el Elche, el domingo a las 16.00 horas, la primera victoria de la temporada.

Para dicho encuentro el técnico argentino recupera a dos piezas clave como son Yoel Bácenas, que vuelve después de la convocatoria con Panamá, y Sergio Tejera, que ya ha cumplido sanción tras ver la roja directa frente al Fuenlabrada (2-1).

El que se ha vuelto a ausentar por segunda jornada consecutiva ha sido Alfredo Ortuño, que se encuentra en Valencia con permiso del club tras su reciente paternidad. Se espera que el delantero se reincorpore este viernes a la disciplina del equipo.

Escucha las palabras de Sergio Tejera.

El centrocampista habló en la sala de prensa del Carlos Tartiere y destacó que están "con ganas de conseguir esa victoria por la gente. El equipo está jodido. Afrontamos el partido con mucha ilusión y con ganas de conseguir esa victoria".

"Estamos comentiendo errores, pero también haciendo cosas buenas. Hay que intentar reforzar ese aspecto, limpiar la cabeza y afrontar el partido como cualquier otro. Intentando olvidar el pasado", añadió.

"Seguir creando ocasiones, intentar estar más finos en el área contraria y en el nuestro estar más acertados en defensa. El fútbol es eso, se juega en las áreas", afrirmó Tejera sobre qué tienen que mejorar.

Esta semana está habiendo más charlas de lo habitual para trabajar y buscar esa victoria. Sobre ello Sergio afirmó que "El míster ayer quiso reforzar los errores cometidos en Miranda. Estuvimos viendo el partido. A partir de ahí mejorar. Ahora toca pensar en el Elche".

"Estamos en una situación que no es la que esperábamos. Entendemos que la afición esté enfadada porque nosotros lo estamos con nosotros mismos. La gente es libre de opinar y eso hay que respetarlo. En casa siempre nos han recibido de manera espectacular y nosotros tenemos que hacer que la gente se venga arriba, que esté metida desde el principio", sentenció el centrocampista.

Escucha la rueda de prensa de Yoel Bárcenas.

Otro que se pasó por la sala de prensa del Carlos Tartiere fue el panameño Yoel Bárcenas, que tras volver de su convocatoria con Panamá recibió un premio otorgado por la empresa Alsa, uno de los patrocinadores del club, al jugador que más kilómetros recorrió la temporada pasada. El panameño se impuso a Christian, segundo, y Folch, tercero. Esta campaña se entregará de nuevo al término de la misma.

El panameño analizó su nivel de forma y destaca que "me vino muy bien jugar con Panamá porque no había participado en la pretemporada. Todavía no estoy como el año pasado, estoy al 80%".

Por último habló sobre la posibilidad de actuar en la mediapunta, un puesto en el que podría tener minutos según comentó Sergio Egea en varias ocasiones. "Me siento bien en punta. En México ya había jugado y no es una posición que desconozca", afirmó Yoel.