Igea descarta "parches" en la sanidad del Bierzo y habla de "Planes Estructurales"

El portavoz del gobierno regional, Francisco Igea, confirma la intención de la consejera de Sanidad, Veronica Casado, de coordinar con el hospital del Bierzo las necesidades de plantilla de profesionales y de mejora de infraestructuras de la que hablará con la dirección sanitaria, con la que se reunirá este viernes desde primera hora de la mañana. Eso si, Igea advierte que no son "Mary Poppins" y que los resultados no se verán de forma inmediata. "Nosotros no llegamos a sesenta días en el Gobierno-dice Igea- le aseguro que a mi me encantaría ser Mary Poppins, pero es complicado. Las mejoras no se van a ver en sesenta días, ni en cien días. Se van a ver a lo largo de la legislatura".

De hecho se niega a hablar de parches, lo que pondrán en marcha son "Planes Estructurales". Independientemente de que "las reformas son menos vistosas en treinta días, son más efectivas a largo plazo. Al final de la legislatura los ciudadanos verán la diferencia", concluye.