Nico Rodríguez: "Si Bragarnik entrase en el Elche será Sepulcre el que tenga que dar explicaciones"

El director deportivo del Elche Club de Fútbol, Nico Rodríguez, ha comparecido ante la prensa con motivo de la presentación de Danilo Ortiz, el central paraguayo de 27 años que fue el último fichaje del Club ilicitano en el mercado de verano.

Nico ha explicado que "manejábamos otras opciones, pero desde la propiedad se nos informó del ofrecimiento de Danilo, que cumplía las necesidades de un central zurdo. Los problemas con el límite salarial nos obligó a convertir los problemas en oportunidades. Si no le hubiésemos firmado no habría llegado otro jugador por él".

El máximo responsable de la parcela deportiva del Elche ha comentado que "las expectativas iniciales rondaban los seis millones de euros. Sin embargo, el tope salarial ha quedado fijado en cinco millones, un veinte por ciento menos de las expectativas iniciales, lo que nos ha hecho variar nuestra hoja de ruta en la planificación".

Con relación a la posible entrada en el Club del empresario y representante argentino Christian Bragarnik, Nico Rodríguez ha dicho que "el máximo accionista, José Sepulcre, me ha contado que tiene conversaciones con él. No me consta que se haya producido cambio alguno. Está buscando soluciones financieras para la entidad. No puedo sacar conclusiones de algo que está inacabado, sería una temeridad por mi lado. Si llegara Bragarnik será Sepulcre el que tenga que dar las explicaciones que correspondan".