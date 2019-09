El Eldense cierra la portería con el mallorquín Patxi Sánchez

El C. D. Eldense ha cerrado su portería para esta temporada con la incorporación de Patxi Sánchez Ignacio.

Después de muchos intentos por parte de la directiva azulgrana para incorporar a un portero Sub-23, tiene 22 años, finalmente se ha decantado por este mallorquín, nació en Palma de Mallorca el 27 de mayo de 1997, que mide 2 m y pesa 92 Kg.

Patxi Sánchez disputará la titularidad en la portería del Eldense con Carles Fluixà que solo ha encajado un gol en los tres partidos disputados. Llega procedente del Real Avilés después de haber jugado en el Soller, C. E. Esporlas y Rotler Molinar, todos ellos en Tercera División. En su época de juvenil jugó en el C. D. La Salle y C. D. Ebro.

Los que le conocen hablan de que tiene un dominio perfecto de los espacios en el área y achique de espacios, buen juego de pie en el golpeo largo, es diestro, debido a su altura es muy solvente en el juego aéreo y muy ágil en los movimientos técnicos.