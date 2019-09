Patxi Sánchez: "Soy un futbolista ambicioso"

El C. D. Eldense ha cubierto el puesto de portero que le faltaba para completar su plantilla 2019/2020.

Como ya adelantaba Radio Elda – Cadena SER, desde el pasado lunes se incorporó al vestuario azulgrana, el portero mallorquín Patxi Sánchez Ignacio. Tiene 22 años, finalmente se ha decantado por este mallorquín, nació en Palma de Mallorca el 27 de mayo de 1997, que mide 2 m y pesa 92 Kg.

Patxi Sánchez / Cadena SER

Patxi Sánchez disputará la titularidad en la portería del Eldense con Carles Fluixà que solo ha encajado un gol en los tres partidos disputados. Llega procedente del Real Avilés después de haber jugado en el Soller, C. E. Esporlas y Rotler Molinar, todos ellos en Tercera División. En su época de juvenil jugó en el C. D. La Salle y C. D. Ebro.

Patxi Sánchez ha pasado hoy por el programa SER Deportivos – Elda Vinalopó donde se ha definido como un portero al que le gusta “mandar en el área” y que, debido a su envergadura, domina los espacios en su zona y el achique de espacios además de ser muy ágil en los movimientos técnicos “porque desde pequeño he tenido un entrenador en Mallorca, Pablo Roca, que me enseñó a coordinarme”.

El nuevo portero del Deportivo reconoce que, a pesar de su juventud, tiene experiencia porque “siempre he jugado en equipos de edad superior a la mía y estoy acostumbrado a estar en vestuarios con compañeros experimentados y eso me ha hecho madurar muy rápido y ver la vida de otra forma”. Además, asegura que le gusta “aprender de los compañeros tengan la edad que tengan”.

Se define como “un futbolista ambicioso”, salió muy joven de Mallorca y “si hay que ir a jugar a Islandia, se va, porque tengo muchas ganas de seguir creciendo en esto y vivir de esto”.

Reconoce que ha sido “un verano largo y muy duro” porque “aunque he tenido bastantes ofertas no me he decidido por ninguna y al final no tenía equipo” hasta que llegó el Eldense. “Me informé de la ciudad y del club, vi que era un equipo histórico que había empezado la liga ganando los tres primeros partidos y con las facilidades que me estaba dando el club, no me lo pensé dos veces”.

Ha destacado el método de trabajo del cuerpo técnico azulgrana con Santi Rico a la cabeza.

Aunque ha estado entrenando por su cuenta en la pretemporada, le falta sentir las sensaciones del trabajo en equipo, pero si Santi Rico lo considera oportuno, estará en la convocatoria del próximo sábado para medirse el Hércules “B” en el partido que podrán seguir en directo a través de www.radioelda.com y la aplicación móvil de la Cadena SER.