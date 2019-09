¡Bienvenido septiembre!, ¡bienvenido Zaidín Rock!

No sólo esta semana vuelven a las aulas los alumnos de infantil, primaria, secundaria e incluso los universitarios, también lo hacemos nosotros, en los que es ya en nuestro tercer curso. Atrás queda el estío cargado de festivales y grandes conciertos a lo largo de toda nuestra provincia, demostrando que esa marca de Granada, ciudad del rock, no sólo se centra en la capital si no que abarca la totalidad de su territorio.

Y esta vuelta a la vida no podía ser de otra manera que de la mano del querido Zaidín Rock, un festival que trasciende más allá de lo musical y sirve de reencuentro para los amantes de la música en directo, de termómetro para ver hacia donde giran las novedades locales y revivir antiguas noches de gloria junto a nombres que han entrado en el olimpo de la música y que son referentes para muchos.

Pero por si todo esto fuera poco, mañana llega "Vengo a terminar lo que empecé", el adelanto de "La otra vida" el esperado y ansiado regreso de los granadinos 091. Tras una intensa "maniobra de resurrección" y 25 años sin sacar nuevos temas, se interrumpe esta pausa indefinida y nos adentraremos con ellos en los 091 del nuevo milenio y sin el temido efecto 2000. ¿Podremos disfrutarlo en directo este 14 de Septiembre en el concierto que darán dentro del Oh See Fest en Málaga y que pasa por ser la última aparición previa a esta otra vida?.

Jueves 12

21.00h - Zaidín Rock - Zona Palacio de los Deportes.- Una primera jornada que bascula entre la música de los recién llegados e ilusionantes Nilsson, la garra de Fajalauzza y Sardaukarz y la experiencia de los inmortales Tequila.

Viernes 13

18.00H - Paco Chica - LemonRock Hostel.- De nuevo este céntrico local apuesta por unos tardeos diferentes, donde la calidad y la música se unen en la imponente voz de Paco Chica y así conseguir llevarnos junto a él por un precioso viaje sonoro.

21.30H - Zaidín Rock - Zona Palacio de los Deportes.- En el segundo día de festival siempre se da cabida a otros ritmos y será en esta jornada donde la fusión se coronará como la gran protagonista, teniendo como representantes a Huecco, O'Funkillo y Funkdación, a El niño del Albayzín con sus sonidos urbanos cubriendo esa demanda incesante de este estilo y a Jose Antonio García acompañado por buen hacer de "El Hombre Garabato", una nueva parada en su exitosa gira del disco de "Lluvia de piedras".

Sábado 14

21.30H - Zaidín Rock - Zona Palacio de los Deportes.- Última jornada de uno de los festivales musicales gratuitos más antiguos de tosa Europa, que se dice pronto, con un cartel que como es costumbre hace un compendio de varios estilos y corona con un grupo que es imprescindible en la historia del rock nacional, en este caso Celtas Cortos. Además contaremos con Sínkope, Antílopez y su relación de amor con nuestra ciudad, si no nos falla la memoria es la tercera vez que nos visitan este año, Número Primo y Pacientes sin Clínica.