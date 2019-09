Manu Sánchez actúa en el Villamarta el próximo 1 de diciembre

El estreno en Jerez de la Frontera (Cádiz) del nuevo espectáculo de Manu Sánchez, que llevará por título ‘El Gran Emigrante’, tendrá lugar el próximo 1 de diciembre (19.00 horas) en el Teatro Villamarta. El actor y humorista, que tenía previsto subirse a las tablas del coliseo jerezano los días 3 y 4 de octubre, se ha visto obligado a aplazar esta cita por sus inminentes compromisos televisivos.

Tras el éxito de su trilogía sobre el poder, en gira desde 2013 con 'El Rey Solo' y, posteriormente, con las aclamadas 'El Último Santo' y 'El Buen Dictador', Manu Sánchez se enfrenta a un nuevo reto escénico con 'El Gran Emigrante', una nueva vuelta de tuerca al discurso teatral del comunicador sevillano, en el que combinará el humor más punzante con la sátira política, la ironía y la crítica social, sin perder un ápice de actualidad y de rigor. Los llenos consecutivos con sus tres obras en las principales plazas andaluzas como el Gran Teatro de Huelva, el Gran Teatro de Córdoba, el Palacio de Congresos, de Granada; el Teatro Infanta Leonor, de Jaén; el Nuevo Auditorio Fibes y el Cartuja Center, de Sevilla; el Teatro Cervantes, de Málaga o el Gran Teatro Falla, de Cádiz, entre otros, han consagrado a Manu Sánchez como uno de los humoristas con más proyección de nuestro país.

Tanto Manu Sánchez y la productora 16 Escalones, como el propio teatro, lamentan profundamente que el estreno de ‘El Gran Emigrante’ en Jerez no pueda celebrarse en los días previamente indicados, y piden disculpas esperando la compresión del público ante estos cambios.

El importe de las entradas se devolverá de manera íntegra en los próximos días. Para aquellas personas que adquirieron sus tickets a través de la plataforma www.tickentradas.com, el reintegro se hará de forma automática; para quienes compraron sus entradas en la taquilla del teatro, tendrán que dirigirse hasta la misma para la devolución.

El próximo día 16 de septiembre comenzará el plazo de devolución de las localidades adquiridas para las funciones inicialmente previstas los días 2 y 3 de octubre. Este plazo de devolución finalizará el 16 de octubre. La venta de las entradas del nuevo espectáculo de Manu Sánchez, previsto para el domingo día 1 de diciembre, comenzará el martes día 8 de octubre. Como suele ser habitual, las localidades podrán adquirirse tanto en las taquillas del Teatro Villamarta como a través de Tickentradas.

EL GRAN EMIGRANTE

La llegada de un visitante lejano, un extraño extranjero, un peculiar ser de rasgos exóticos, novedosas costumbres y maneras desconocidas a un lugar nuevo e inexplorado supone el punto de partida de una comedia teatral en la que este que viene de fuera conocerá precipitadamente a los de dentro y los de dentro se toparán inesperadamente con el de fuera. La nueva comedia de Manu Sánchez y 16 escalones que tras “El Rey Solo”, “El Último Santo” y “El Buen Dictador” viene a sacarnos risas a un ritmo trepidante y a hacernos pensar entre carcajadas. ¿Choque de culturas o enriquecedor encuentro? ¿Turista o invasor? ¿Posibilidad de negocio o expolio inminente? ¿Ser superior o raza inferior? ¿Colonizador o colonizado? ¿Son de paz o guerra en ciernes? ¿Miedo o celebración? ¿Querido rico o sobrante pobre? ¿Oportunidad o conflicto? ¿Fiesta o catástrofe? ¿Con o sin cebolla? “El Gran Emigrante” viene de fuera, de muy afuera, con costumbres propias, muy propias y con absoluta y atrevida ignorancia del mundo al que ha venido a llegar, aunque quizás no tanta como la que tienen los de este mundo de dentro del que de momento no es más que otro que llega de fuera, y al que tendremos que conocer bien para saber si viene a dar o a recibir, a sumar o a restar... y que seguro que en medio dará motivos para no parar de reír y pensar, a fin de cuentas como con cualquier emigrante, ya que a todas luces puede que este sea solo un emigrante más... o no. “El Gran Emigrante” es uno de fuera que viene a llenarnos los Teatros, así que si tanto te gustan las obritas de humor y las risitas ven y llévatelo a tu casa.