Diego Giustozzi: "Lo preocupante de las derrotas es que no duelan"

Diego Giustozzi ha ofrecido su primera previa de cara a la jornada 1 de Liga ante O Parrulo Ferrol. Se ha acordado de la derrota ante el Barça en la final de la Supercopa de España y ha sacado una lectura positiva: "Las derrotas duelen y mejor que duelan, sería preocupante que no dolieran. Debemos tener la misma ilusión que en la final de Copa de cara a empezar la liga. Veo bien al equipo, aunque tiene que mejorar mucho. Ha pasado el duelo normal de una derrota", ha destacado.

Sobre el debate de la portería, donde Fede fue un indiscutible en el tramo final de la campaña, Diego lo tiene claro, pero no desvela a su titular: "Le di a Fede el premio de jugar Supercopa, uno evalúa con lo que ve el fin de semana. Hablaré con ellos sobre quién es el portero titular, lo tengo pensado pero aún no lo he hablado con ellos", ha dicho.

Reconoce que el trabajo en liga te marca el devenir de una buena o mala temporada, por lo que el técnico argentino no se confía y apuesta por la continuidad: "Espero tener la regularidad en liga como el año pasado, tenemos 14 jugadores muy parecidos a diferencia de la plantilla del año pasado. Eso nos va a permitir rotar, el año pasado éramos ofensivos, pero en resultado directo son más defensivos. La liga te marca el trabajo de todo el año", ha continuado.

Por último, ha finalizado diciendo que "lo más grave de tener un problema no es tenerlo, sino saber cuál es. Se está marcando en las finales dónde tenemos que mejorar. Uno de los aspectos a mejorar es la mentalidad, pero no hay que volverse loco. Hace un año estábamos lejos de perder una final por un gol. Nos hemos acercado mucho este año. No perdamos la humildad y los pies del suelo. Nos falta ese pequeño paso, el de la mentalidad y entender que las finales no se ganan remontando a la heróica, sino no cometiendo errores en los 40 minutos... Eso también se entrena. Tenemos un equipo joven que tiene que entender la importancia de cada minuto en la semana".