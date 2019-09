Demasiadas fiestas en un San Antolín que no pasará a la historia

Como cada año y en todas las ciudades de España , "nunca llueve a gusto de todos".

Hemos tenido unas ferias con aciertos para unos... y fracasos para otros.

Yo soy de los que digo que es muy difícil ponerse en la piel del concejal o alcalde responsable y tomar esas decisiones. Y siempre nos viene a la boca ese... "yo hubiese traído a los tal" o "esto que han traído es una mierda".

Este año, cosa curiosa, no hemos tenido un grande, el año pasado con Maluma, el anterior Alejandro Sanz y el anterior a Melendi.

En este sentido el público sí necesita en las Fiestas de San Antolín una actuación de pago, por supuesto, y que ponga a Palencia en el mapa. Maluma, Alejandro Sanz o cualquiera de los grandes, sí nos ponen en ese mapa y además éstos sí reportan dinero a la ciudad en hoteles, comercio, hostelería y servicios varios.

Sin olvidar que en este sentido de los grandes, hemos tenido a Raphael, Manolo García y otros años Sabina, etc. pero fuera de las Ferias de San Antolín.

Debemos analizar el programa de este año 2109 y si empezamos mal, no acabamos bien.

El comienzo de la pre-feria con la polémica de las peñas, el tema de los vehículos no gustó. Y su fruto fue la imagen que se dio en un pregón tardío después de los toros y que a pesar de subir el volumen de la música, la ciudad se ha enterado de la pitada.

Comenzar las fiestas con "Los Despistados", que es un grupo venido a menos y gracias a Cadena Cope, para continuar con "La edad de Oro del Pop"... Más de lo mismo.

Al día siguiente un esperado "Demarco Flamenco" que ya se firmó el año 2018 con el acuerdo de Maluma aunque finalmente no se celebró el concierto.

A la misma hora "Los40 San Antolín" también gracias a la Cadena SER.

¿No se dan cuenta en la coincidencia de los horarios?

El domingo día 1 de septiembre tuvimos a los"Megalatinos", que tiene su publico, pero no es para un día antes de la fiesta grande y máxime cuando la gente no trabaja por ser San Antolín, nuestro patrón.

San Antolín se inicia con "Zenet" en la Plaza Mayor y se cierra la festividad con "Fangoria", que muchos de los asistentes me comentan que creen fue playback (y también por cortesía de Europa FM).

Al día siguiente "Malevaje" en la Plaza Mayor, que ya estuvo hace años. Comienza el "San Antolín Sonora" en San Miguel y continuamos con "Palencia en Negro", de nuevo casi a la vez en horarios.

Pasando al final del día con el cuarto "Festival Heavy" con Avalanch y Angelus Apatrida que tiene su público.

Un día 5 con "Palencia en Negro" en la Plaza de la Inmaculada, un frio y una hora después "Camela" en el Salón en el que estaban todos, como es gratis... Cuando estuvieron en el Pabellón casi tienen que suspenderlo por falta de público. Y es que lo de pagar no es lo de esta ciudad.

Nos acercamos a la víspera del final de las fiestas continuando con el "Palencia en Negro" en la Plaza de la Inmaculada, con mas frío, pero bien. Y repetimos artista con "La Pegatina" en el Salón, que estuvieron hace unos años, pero hicieron bailar al público.

Despedimos San Antolín con el cierre de "Palencia en Negro" y una hora después con los "Café Quijano" que aunque han estado 3 años seguidos en el Teatro Ortega, les vino bien a los palentinos como cierre de fiestas.

En resumen , no somos capaces de llamar la atención con las actuaciones en San Antolín. No conseguimos que los de fuera vengan a ver los conciertos y no conseguimos que comercio, hostelería y servicios, reciban ingresos extras, que es lo suyo.

Que se hable de Palencia por sus fiestas, no sólo por el frío, que seamos capaces de organizar un programa de actuaciones que atraiga publico de fuera y que no necesitemos ir a Valladolid a ver a Franz Ferdinand o a Gloria Gaynor.

Debemos de trabajar duro, tenemos un año por delante para intentar hacerlo bien.

La misma Laura Lombraña declaraba que quería ponerse a trabajar con los colectivos y asociaciones para que no ocurra lo de este año.

Se tienen que programar unas ferias de San Antolín con los días adecuados y que dentro de esos días este concentrado todo: toros, música, casetas, cabezudos, desfiles, coches, motos, deporte etc. No pasa nada si son menos días.

En fin, han sido unos Sanatolines que no pasarán a la historia.