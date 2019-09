Cine Club Calle Mayor: 57 años en la vanguardia

La proyección de la película 'Dobles vidas', del realizador francés Olivier Assayas (París, 1955), abre el lunes, 16 de septiembre, el nuevo curso 2019-2020 del Cine Club Calle Mayor de Palencia, una entidad cultural sin ánimo de lucro que cumple 57 años en defensa del buen cine. Como siempre ha hecho a lo largo de su dilatada historia, la programación de la quincuagésima séptima edición del Cine Club Calle Mayor se situará a la vanguardia del cine que puede verse en estos momentos en todo el mundo al margen de los circuitos más comerciales, películas en su mayoría premiadas o que han alcanzado un notable éxito en los más prestigiosos festivales internacionales, firmadas por directores veteranos de renombre o por jóvenes realizadores que comienzan a despuntar entre la crítica especializada.

Catorce películas podrán verse durante el primer trimestre en los cines Avenida el lunes de cada semana en dos sesiones, a las 17:30 y a las 20:30 horas. Previamente a la proyección, se presentará el filme, y al finalizar el segundo pase se mantendrá un debate entre los asistentes que lo deseen. Aquellas personas que quieran ser nuevos socios también podrán hacerlo antes de cada sesión en el vestíbulo de los cines Avenida, donde serán informados sobre las condiciones por dirigentes de la entidad. Los interesados también podrán informarse sobre los trámites necesarios y toda la actualidad del cine club a través de su blog. El curso comienza en septiembre y finaliza a mediados de junio. En torno a 35 películas se exhibirán a lo largo de tres trimestres, siempre en versión original subtitulada, estrenos de cine de autor, últimas tendencias y revisiones de títulos emblemáticos, al precio de 33 euros al trimestre.

El realizador y guionista francés Olivier Assayas, un habitual de la programación del cine club, inaugura este curso con 'Dobles vidas' (2018), presentada en el Festival de Venecia del pasado año y que cuenta con Juliette Binoche, Guillaume Canet y Olivia Ross como principales protagonistas. 'Dobles vidas' ha sido definida por la crítica como una comedia deliciosa sobre las fragilidades humanas. Una muestra más de los personajes certeros que diseña un veterano director como Assayas, con una importante obra desde 1986, donde sobresalen títulos tan emblemáticos como 'París se despierta' (1991), 'Finales de agosto, principios de septiembre' (1998) o 'Después de mayo' (2012).

La cinematografía francesa, que tanto y tan bien cuida la administración del país vecino, estará ampliamente representada en este primer trimestre con otros títulos: 'Vivir deprisa, amar despacio' (2018), de Christophe Honoré; 'Les garçons sauvages' (2017), de Bertrand Mandico; y 'Retrato de una mujer en llamas' (2019), de Céline Sciamma.

Pero la grata sorpresa del primer trimestre llega al cine club con la presencia de tres películas de la siempre interesante cinematografía china: 'La ceniza es el blanco más puro' (2018), de Jia Zhang Ke, un drama criminal construido mediante un complejo sistema de elipsis; 'Largo viaje hacia la noche' (2018), del joven director, poeta, guionista y fotógrafo Bi Gan, con una segunda parte rodada en 3D, por lo que resulta recomendable llevar las gafas adecuadas, aunque se puede ver sin ellas; y la grandiosa y triste 'An elephant sitting still' (2018), el primer y único trabajo del malogrado Hu Bo, quien se suicidó a los 29 años, tras terminar su rodaje. Dada la larga duración de la película (234 minutos), solo habrá una sesión, a las 17:30 horas, además en un día excepcional, el martes 10 de diciembre, al ser festivo el lunes anterior. La duración fuera de norma de 'An elephant sitting still' no debe asustar, antes al contrario, el esfuerzo se encuentra más que justificado, al haber sido considerada como una de las joyas cinéfilas de la temporada, una ópera prima y póstuma a la par.

La programación se completa con otra buena selección de películas premiadas o seleccionadas en distintos festivales, desde Cannes a Berlín, o desde San Sebastián y Sevilla a Mar del Plata. 'Leto' (Rusia, 2018), de Kirill Serebrennikov; 'La portuguesa' (Portugal, 2018), de Rita Azevedo Gomes; 'Ruben Brandt' (Hungría, 2018), de Milorad Krstic; 'Familia sumergida' (Argentina, 2018), de María Alche; 'Touch me not' (Rumanía, 2018), de Adina Pintilie; 'El peral salvaje' (Turquía, 2018), de Nuri Bilge Ceylan; y 'Hamada' (2018), una producción sueca dirigida por el realizador gallego Eloy Domínguez Serén (Simes, Pontevedra, 1985), también se proyectarán entre septiembre y diciembre de 2019 en este inicio de una nueva edición -y van ya 57- del Cine Club Calle Mayor.