Ramón Gonzalo (UPNA): "Medicina contará con prácticas en el CHN desde segundo curso"

En la víspera de la ceremonia de apertura de curso de la UPNA, este viernes 13 de septiembre, el rector Ramón Gonzalo afirma que la Universidad Pública "aún tiene margen de crecimiento". Con siete nuevas titulaciones de grado estrenadas entre este curso y el pasado, Gonzalo no descarta que en un futuro pueda implantarse "uno o dos grados más": "No somos unos locos abriendo grados; este curso ha sido el que más oferta hemos tenido en primero con casi dos mil estudiantes y los que acaban en la Universidad son tres mil y pico; el mapa de titulaciones no ha sido alocado". No obstante, Gonzalo se manifiesta partidario de consolidar dicho mapa a partir de este momento.

PRÁCTICAS DESDE SEGUNDO CURSO EN EL HOSPITAL

Sobre la titulación estrella de este nuevo curso, -el grado de Medicina que han comenzado 62 jóvenes, el 80% de ellos mujeres- Gonzalo explica en la SER que "esperan conseguir una seña de identidad para estos estudios de forma que sean lo más transversales posible; queremos formar médicos que conozcan bien todas las bases de la medicina en lugar de espcializarlos ya durante el grado". También anuncia que desean otorgar a estos estudios una vocación hacia una medicina "personalizada, una de las apuestas de futuro". Y expresa el deseo de que los estudiantes "pasen por el hospital a hacer prácticas cuanto antes mejor: que en segundo curso hagan ya rotaciones por el Complejo Hospitalario de Navarra".

Sobre el hecho de que la gran mayoría de los 62 nuevos estudiantes de primero de medicina sean mujeres, Gonzalo refiere que "es lo típico que ocurre en los 'grados bio': medicina, psicología, biotecnología, ingeniería biomédica...en los que el número de mujeres es bastante más alto que el de los hombres".

El rector manifestó además su intención de comenzar a negociar el próximo convenio plurianual entre el Gobierno de Navarra y la Universidad a partir del mes de enero. Gonzalo, que valora la creación del Departamento de Universidad en el nuevo ejecutivo foral asegura que las dos partes buscan "apostar por Navarra, por su desarrollo social y económico y vaticinó: "Nos entenderemos bien".