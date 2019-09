Aritz Elustondo: "Quiero hacer historia en la Real"

Aritz Elustondo apunta a ser una de las grandes novedades en el once de la Real Sociedad contra el Atlético de Madrid. El central de Beasain se estrenaría esta temporada tras superar sus problemas físicos de los tres primeros partidos.

-Supongo que tendrá muchas ganas de jugar ya...

Está claro, porque encima jugamos en casa, delante de nuestra gente, porque me ha costado ponerme bien, se me ha hecho dura la pretemporada con molestias y recaídas. Pero parece que eso ya está olvidado y estoy disponible para el mister.

-Casualidad en el verano que por las salidas en la defensa, podía aprovechar para dar un paso adelante...

Pero estoy tranquilo, yo creo que estoy a tiempo de dar ese paso. De hecho pienso que lo puedo dar. Y eso pasa por tener minutos y con ganas de que sea un año importante en lo personal y ayudar a que en lo colectivo sea muy bueno.

-Temporada nueva y dorsal nuevo...

Sí, el número '6'. Me lo propusieron desde el club, porque yo no me planteaba cambiar, estaba a gusto con el 15. Pero me lo comentaron, lo hablé en casa y con algunos compañeros, y me pareció buena idea, bien por parte del club de cómo me veían, y bien por para mí, porque ese pasito adelante también se puede dar de esa forma. El club me lo comunicó por algo, así que contento.

-Estrenan su nueva casa, ¿qué sensaciones tienen después de entrenar con el estadio ya totalmente cerrado?

La verdad que es una maravilla. En el momento que sales al campo es una gozada. El año pasado ya se vio cómo animaba la afición y creo que este año debe ser más importante aún sumar en Anoeta.

-Aritz Elustondo ha estado en la grada animando como un seguidor más, y no tendrá nada que ver con lo de ahora...

Me ha tocado animar, estar de recogepelotas con pistas y jugar con y sin pistas. Y no tiene nada que ver. Con pistas era muy frío, se animaba, pero el calor no llegaba tanto. Con un campo así y una afición así nos tiene que ir bien, seguro.

-Quedará para la historia que en el estreno del año pasado, usted marcó el primer gol txuri-urdin, ¿espera repetir?

Ojalá, pero que sirva de algo. Para ganar o empatar, pero no nos podemos conformar con puntuar sólo, hay que salir a ganar desde el primer día en casa. Y para mí sería un orgullo volver a marcar y vivir una vez más ese momento. Hay veces que me lo pongo en casa y todavía se me pone la carne de gallina. Pero eso ya pasó, no sirvió ni para puntuar, así que ojalá que lo repita y esta vez sirva de algo.

-¿El césped está ya mejor que el año pasado?

Creo que se vio que estaba mejor. El año pasado se levantaba muy fácil, y eso es malo para los jugadores por tema de lesiones, y no gusta andar resbalándote cada dos por tres. Pero la prueba del miercoles fue bien, lo hablamos entre nosotros, y ojalá sea otro plus, porque será bueno para el juego que queremos practicar.

-¿Nota la ilusión de la afición con este proyecto?

Desde el principio el trabajo del club ha sido bueno, porque los fichajes han sido brutales. Y por eso nosotros vemos que la gente tiene ilusión. Somos un equipo joven, pero es una apuesta, y aunque fastidia perder el derbi y eso provocó algo de desilusión. Pero es pronto para sacar conclusiones, porque hay plantilla para hacer algo muy bueno. Habrá partidos malos, claro; pero siempre intentaremos salir a hacer nuestro juego, que es sacar el balón desde atrás. Todos tenemos las ideas claras de cómo queremos jugar y lo vamos a demostrar.

-¿Siente la confianza del club con los cambios que ha habido en verano?

Está claro, durante el verano ves lo que está pasando con Héctor y Raúl, y te das cuenta de que te quedas con tres compañeros, que pueden ser titulares en la Real. Y está claro que hay que dar un paso adelante, estoy muy mentalizado de ayudar al equipo, intentar ser un fijo en el once y demostrar al mister que quiero estar siempre sobre el campo.

-¿Cómo ve la visita de este Atlético que llega líder a Anoeta?

Este año están teniendo un poco más la pelota, pero sino no tienen problema de echar el balón arriba y dárselo al rival. Pero lo fuerte de ellos es juntarse y después salir a la contar. Debemos ser conscientes de que debemos salir al campo muy intensos, salir con el balón desde atrás para hacerles daño. Y con un par de llegadas estoy seguro de que la gente se va a enchufar y animar más, y queremos generarle al Atlético esa incertidumbre. Será importante ganar esas disputas que siempre se llevan ellos. Ojalá el primer partido que pinche el líder sea en Anoeta.

-¿Qué le ha parecido el estreno de Joao Felix?

La verdad que no, porque no se cómo lo hace el Atlético, pero todos sus fichajes se adaptan bien y rápido. Es joven, han pagado una barabaridad por él, pero viendo cómo está el mercado, no me parece una locura. Ahora me toca estudiarlo, y si me toca jugar, pararlo como sea para que no se hable de Joao Felix la próxima semana.

-¿Cómo vivió la incertidumbre de la recomposición de la defensa en verano?

Bueno, yo estaba muy tranquilo, sabía de que de aquí no me iba a mover. Y sólo pensaba en hacer la pretemporada con la Real. Y ahora estoy 100% mentalizado en que me puede tocar jugar este sábado. No he recibido ninguna oferta, mi cabeza estaba sólo en la Real, porque estoy muy contento y me gustaría hacer historia aquí.