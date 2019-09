Teresa Rodríguez: "Sentí miedo porque estaba con tres señores voluminosos que consienten y ríen"

"Sinceramente, fue una broma de mal gusto. Mi intención no fue molestarla. Se me ocurrió hacer eso porque lo hago muchas veces". Esas son las explicaciones que ha ofrecido el acusado, el empresario Manuel Muñoz Medina al Tribunal que lo juzga por haber simulado besar en la boca a la portavoz de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez. Y luego ha añadido que ni la rozó ni la tocó. Rodríguez ha expresado que sintió "miedo" porque se vio " sola con tres señores voluminosos que consienten y ríen al ver cómo me agreden y parece que estaban contentos con la situación".

Muñoz Medina se enfrenta a un año y nueve meses de prisión por los supuestos delitos de atentado a la autoridad y contra la integridad moral.

Los hechos ocurrieron en la sede de la Cámara de Comercio de Sevilla. " Fue algo espontáneo en un entorno de confianza y amistad", ha señalado en otro momento. "Algo" que sucede días después de que le diagnosticaran un cáncer y después de haber bebido " unas copitas", ha justificado. El acusado ha incidido en que " el incidente" pasó " inadvertido" y en que la parlamentaria no realizó ningún " aspaviento" cuando él, " a distancia" besó su propia mano a la altura de la boca de Teresa Rodríguez simulando el beso y " sin agarrarla".

Teresa Rodríguez, en cambio, sintió que Muñoz " tenía los brazos muy largos" y ha dicho que hubo contacto físico y que él la "empujó y arrinconó". Una situación ante la que no tuvo " reacción externa"; aunque por dentro " estaba negra". Mientras, el entonces presidente de la Cámara de Comercio de Sevilla, Francisco Herrero y un vocal " parece que estaban contentos con la situación" que habían presenciado.

La parlamentaria de Podemos ha detallado el malestar que vivió en las horas posteriores. Asegura que sentía " ascos, vergüenza y consternación".