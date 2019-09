Qué hacer con los grafitis

Los grafitis se han convertido en un quebradero de cabeza para muchos bajos y edificios históricos. Determinados grafitis deben ser censurados pero ello no implica que se criminalice esta forma de expresión artísticas. Porque en muchas ciudades del mundo está considerado eso, arte, y en València muchos también lo ven así. De hecho me consta que hay mucho talento valenciana en esta disciplina que creo no se debe desperdiciar.

La iniciativa privada ha potenciado proyectos para visibilizarlo y los poderes públicos también. Las fallas municipales quizás sean el caso más sonado... pero creo que no es suficiente. Hay que propiciar más espacios de expresión, hay cientos de medianeras de edificios que están pidiendo una intervención. El Ayuntamiento podría ayudar a financiarlas.