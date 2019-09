La valentía de Garay

Con mucha diferencia sobre el resto de compañeros de vestuario, Ezequiel Garay fue anoche el jugador del Valencia que se posicionó con mayor claridad con respecto a Peter Lim y el cese de Marcelino García Toral por sus discrepancias con la propiedad. "Quien haya tomado esta decisión no solo te llevó a ti por delante, arrastró a todo un equipo y afición, algo que alto y claro digo: NO ES JUSTO".

Semejante ejercicio de valentía e independencia tiene más valor si cabe teniendo en cuenta que el defensa argentino sigue sin haber renovado su contrato, tal y como fuentes oficiales del Valencia han confirmado a esta emisora en la mañana del jueves. La ampliación del capitán, Dani Parejo, por ejemplo, se cerró muchos meses antes del anuncio público. No es el caso de Garay, que finaliza su vinculo con el club de Mestalla el próximo mes de junio.

Una circunstancia laboral que no le ha hecho frenarse a la hora de valorar la salida de Marcelino. Quizá alguien pudiera pensar ayer que, con la seguridad de la renovación apalabrada y/o cerrada, Ezequiel estaba cubierto para decir lo que dijo. Pero no es el caso. No tiene clara su continuidad y veremos si, después de sus palabras en Instagram, Lim le pasa factura como ha hecho con Marcelino y otros tantos empleados. Pase lo que pase, Garay -que ya se había ganado el respeto del valencianismo por su comportamiento en el terreno de juego- ha demostrado asimismo qué tipo de persona es fuera del mismo.