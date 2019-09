West End se alza con el Premio de Novela Café Gijón

El escritor José Morella es el flamante ganador del premio de novela Café Gijón que se acaba de fallar en Madrid. José Morella nacía en Ibiza en 1972 y es licenciado en teoría literaria y literatura comparada en la universidad de Barcelona. Autor de novelas como Asuntos Propios, La fatiga del vampiro, Como caminos en la niebla o la colección de poesía Tambor de luz, el jurado ha destacado de West End la excelente construcción de la trama y la naturalidad convincente con la que el autor entrevera las historias del narrador con la del abuelo.

West End es un relato narrado en primera persona que se adentra en la andalucía de la postguerra y la Ibiza de los 70, con la llegada masiva de los turistas que cambian el paisaje social de la isla. Y lo hace de la mano de un personaje real, el abuelo materno Nicomedes, un hombre originario de un pueblo de Córdoba que fue víctima de abusos, negligencia médica y la estigmatización por sus problemas de salud mental, su psicosis fue un tabú en su propia familia.

LLevar la historia al negro sobre blanco era una necesidad del autor desde que tiene memoria ya que el protagonista está basado en el abuelo "loco" del autor que sufría episodios psicóticos. "Esta novela nació de mi necesidad, que es muy antigua, de cuando era un chaval, de entender el tabú que supuso la enfermedad mental de mi abuelo", nos explica, yo siempre intenté conocer el diagnóstico, continúa, no es que no me lo quisieran decir pero para una familia de campo y en pleno franquismo no era fácil, estaban asustados, se llevaba en silencio . "Hace tiempo decidí investigar por mi cuenta preguntando a mi familia, pidiendo un diagnóstico a los hospitales donde estuvo ingresado y ahí empezó a nacer la novela y a darme cuenta de que ahí había una novela, necesitaba cerrar las heridas de mi familia, añade el autor, que no sólo tienen que ver con la salud mental sino con la inmigración, la pobreza..."

