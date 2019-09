Crisis en el Cabildo de GC, no que va

Dice Miguel Ángel Pérez, nuevo líder del Psoe en la institución insular y futuro vicepresidente primero, que no hay crisis ni tensión en el pacto del Cabildo de Gran Canaria entre Nueva Canarias y el Psoe y tres piedras. Si a las declaraciones de Morales aquí el pasado viernes apuntando que Ibarra no miraba a los ojos y sin decirlo que no era de fiar, que abrieron la última polémica aquí en la Ser, le sumamos la respuesta del nuevo portavoz del Psoe el domingo, en la línea de que el presidente del cabildo se escondía de los grancanarios en el incedio detrás del presidente de Canarias Ángel Víctor Torres, no parece que el pacto vaya por un camino de rosas.

Nadie puede negar que hay crisis entre los socios más importantes del gobierno del cabildo, NC y Psoe, como nadie niega que este verano hemos tenido un brutal incendio en la isla. Quiero decir, que no se puede negar la evidencia y aunque unos y otros quieran negar la mayor, no parece nada normal que unos socios de gobierno que hace apenas un mes que firmaron su nuevo acuerdo para este mandato se estén dando palos días sí y el otro también en público.

Es evidente que estos ataques de sinceridad en público distraen como poco de la acción de gobierno y por supuesto que influyen en la imagen pública del mismo, que debe trabajar en equipo y estar cohesionado, aún cuando tengan diferencias en los asuntos no negociados en el pacto. Qué necesidad tendrán ambos de recuperar de esta manera tan cruda asuntos ya cerrados.

Está claro que los miembros de este nuevo gobierno se están empezando a conocer en la labor de gestionar, pero lo único que ha aflorado del mismo ha sido diferencias. Están a tiempo de mejorar para que no sea un handicap para que se mantenga el acuerdo o para sirva para los intereses de los grancanarios.