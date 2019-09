"Llevo 21 años, y tengo 25, viviendo el voleibol y Soria es voleibol"

El Río Duero Soria ha presentado este jueves a otro de sus fichajes para la temporada 2019-2020 de la Superliga. Tras la de Albert Graells, que vuelve al equipo un año después, este pasado martes, ha sido el turno de Alejandro San Martín, receptor madrileño de 25 años, de 1’80 de estatura y que llega de ser el segundo mejor jugador en su puesto en Superliga 2, en las filas del Voley Playa Madrid.

Álex ya estuvo a prueba con la rotación celeste la pasada temporada pero tuvo la mala suerte de lesionarse, con un esguince de tobillo de grado 3, que le ha tenido 5 meses en el dique seco. “La lesión fue complicada. He estado dos meses parado totalmente y los otros 3 haciendo progresiva recuperación… Ahora sintiendo bien el tobillo y además con la magnífica ayuda de Miriam (Barranco, fisioterapeuta del equipo), genial”, afirma.

La decisión de venir a Soria fue muy sencilla para el madrileño. “Algo que me dio mucha mucha ilusión fue que tenía amigos y me hablaban muy bien del club, muy bien de la ciudad y además yo llevo viviendo el voley 21 años, aunque tenga sólo 25, y de toda la vida yo escuchado que Soria es vóley. Así que tenía muchas ganas de venir a un sitio en el que se vive el voley de esta manera”. Lo de que desde los 4 años lleve viviendo este deporte, lo explica que su padre y su tío “son entrenadores”.

Para San Martín será el debut en Superliga y reconoce que llega a Soria “para ayudar en lo posible. Está claro que quiero jugar todo lo que pueda, sumar minutos, pero sobre todo quiero ayudar al equipo aportando todo lo que pueda”. Y cómo, con sus virtudes: “mi fuerte es sobre todo la parte de atrás, la parte defensiva y de recepción. Es por lo que más he destacado estos años en Superliga 2, que he acumulado gran número de recepción y con buenos porcentajes… Luego en ataque, intentaré aportar lo que lo que me dejen, lo que pueda y buscar muchos recursos siempre”. Esa es una de sus metas “mejorar en la faceta ofensiva”.