Dani Barrio: "Hay que ir a por el Huesca con valentía"

El Numancia recibirá al Huesca este sábado después de haber mantenido su portería imbatida en los dos últimos partidos. En el más reciente, ante el Extremadura, gran parte del mérito fue del cancerbero rojillo Dani Barrio, que, aunque se muestra satisfecho con su actuación, cree que hay que pasar página y mirar hacia adelante. "Hay que cerrar ese partido, que ya han pasado varios días y pensar sólo en el Huesca. Ojalá hubiéramos quedado3-4, lo que quieres es ganar, pero también es verdad que si el equipo no está bien arriba, hay que echar una mano atrás y tuve la suerte de poder aportar para sacar un punto fuera de casa, que también hay que valorarlo y cambiar la dinámica del año pasado y sumar lejos de Soria desde el princioio, y no depender de los partidos de Los Pajaritos".

Y el próximo encuentro es en casa, donde hay que evitar cometer fallos ante un rival como el Huesca, que es uno de los 'gallitos' de la categoría. "En esta categoría los errores se pagan muy caros. En las dos primeras jornadas, los minutos que estuvimos un poco 'despistados' o los dos fallos que tuvimos nos costaron los puntos. Hay que estar serios y no conceder nada, porque este equipo, el Huesca, recién llegado de Primera, es muy peligroso, y el mínimo error lo pagaremos caro. Pero no podemos pensar en eso, en tener o o no tener fallos, ni tener miedo.. Hay que salir con valentía, con atrevimiento, sin tapujos. Es un partido de fútbol y si salimos bien y hacemos lo que nos pide el míster estaremos más cerca de ganar. La clave es el atrevimiento. Si vas a por todo y no guardas nada, pase lo que pase, te sientes mejor".