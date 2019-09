La alcaldesa de Toledo admite que el recinto ferial en Safont está paralizado

La alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón ha admitido hoy que el proyecto de recinto ferial está paralizado y que la intención real de su gobierno es crear allí un parque fluvial para recuperar una zona que está muy deteriorada. "Queríamos tener el mayor consenso de todos".

Respondía así a preguntas de los periodistas sobre la inquietud de muchos vecinos que han firmado en la plataforma Change.org para que el recinto ferial, actualmente en la Peraleda, no se traslade al parque de Safont. Este proyecto está ya adjudicado en medio millón de euros para la ejecución de la primera fase. A pesar de que la adjudicación es del noviembre de 2018, la ejecución de la obra no se ha iniciado.

Alerta vecinal

El proyecto colgado en la web municipal, ha alertado y preocupado a la asociación Iniciativa Ciudadana por los arboles que señala podrían eliminarse para explanar y adecuar la zona del escenario. La concejal portavoz municipal, Noelia de la Cruz, aseguraba en otra rueda de prensa que "no se talará ningún árbol en Safont". La edil dice que no se talará si no es por razones de seguridad para los toledanos y que también están previstos los trasplantes. El espacio urbano en el que el gobierno municipal quiere hacer recinto ferial dos veces al año, para el Corpus y la feria de agosto, es la ribera del río Tajo, actualmente una zona verde en la que hay numerosos árboles. 32 de ellos aparecen en uno de los proyectos de la primera fase como eliminables.

"Salvemos el parque de Safont en Toledo. No al recinto ferial" es el nombre de la iniciativa que se ha puesto en marcha en el portal Change.org