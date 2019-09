Carlos Martínez, medicina de Planagumà ante el Sabadell para revertir el mal inicio de temporada

Vuelve a escuchar el SER Deportivos Alicante de este viernes 13 de septiembre con Daniel Rodríguez.

El delantero Carlos Martínez será la gran novedad de la convocatoria de Lluís Planagumà para medirse este domingo a partir de las 19:30 horas al Sabadell en el Rico Pérez. El máximo goleador de la temporada pasada con 13 tantos, no ha podido debutar todavía con el equipo por una lesión en la zona de las costillas que se produjo durante la pretemporada. "Lleva dos semanas entrenando con el grupo, ha hecho un esfuerzo muy grande para no verse a nivel físico muy por debajo de sus compañeros y está con muchas ganas de regresar" ha declarado hoy Planagumà en sala de prensa.

Carlos Martínez en una imagen de archivo / Pedro Vera

Ha sido una semana atípica por el temporal de lluvias que ha sacudido a toda la provincia. De hecho, este viernes han tenido que entrenar sin la presencia del preparador físico, "Portu" porque se ha quedado atrapado en su domicilio en Orihuela y no ha podido acudir. Por otro lado, Planagumà ha afirmado que las lluvias le han venido muy bien al césped del Rico Pérez.

Estado del Rico Pérez tras las lluvias de estos días en la provincia / Daniel Rodríguez

Un Planagumà que afronta la primera de las dos "finales" anticipadas que se le han presentado. Los dos próximos partidos ante Sabadell y Orihuela en Alicante son fundamentales para el devenir del proyecto 2019-2020. En caso de volver a tropezar en alguno de los dos encuentros, su futuro podría quedar en entredicho en las oficinas de Romeu Zarandieta.

"No puedo pensar más allá de ganar al Sabadell y luego al Orihuela, Llagostera etc. Me hace perder energía y en situaciones como está yo ya he estado aquí antes, y la temporada pasada ya ocurrió. No puedo estar pendiente de eso, mi trabajo es preparar al equipo para que consiga victorias".

La baja del lateral derecho Felipe Alfonso sí que parece que preocupa al cuerpo técnico. El jugador continua con molestias en el pubis que le impiden regresar a la competición. En principio Álvaro Pérez será el titular una semana más.

También ha hablado este viernes el entrenador del Sabadell, Antonio Hidalgo quien ha destacado el potencial del Hércules. "Merecen más puntos de los que llevan, tienen mejor plantilla que la temporada pasada y esta es una de las salidas más difíciles de toda la temporada". Hidalgo ha añadido que no cuenta con el posible ambiente enrarecido que hay instalado en Alicante. "Para ganar necesitaremos utilizar nuestras armas". Analizamos la previa del Hércules - Sabadell con Juan Antonio Carcelén.

Además, el club ha confirmado el horario de la jornada 5 ante el Orihuela. Será el regreso de Chechu Flores al Rico Pérez y tendrá lugar el domingo 22 de septiembre a las 19:00 horas.

En baloncesto, la Fundación Lucentum ha anunciado hoy el fichaje del alero senegalés Issa Thiam, jugador de 23 años que en los últimos años ha jugado en la Primera División universitaria de Estados Unidos. Además, el equipo se prepara, si el tiempo y las goteras lo permiten, para jugar mañana sábado en el Pedro Ferrándiz a las 8 ante Almansa el partido de presentación. De todo ello hablamos con Daniel Adriasola, vicepresidente del club.

En polideportivo, el Balonmano Benidorm visita este sábado al Helvetia Anaitasuna en Pamplona (19:00 horas) con el reto de sumar sus primeros puntos de la temporada a domicilio en una de las pistas más exigentes de la competición. Escuchamos sensaciones en la previa de su técnico Fernando Latorre.

En fútbol sala femenino este fin de semana arranca la competición. La Universidad de Alicante visita este sábado a las 6 de la tarde la cancha del actual campeón, Futsi Navalcarnero. Y el Xaloc debuta en casa, en el Pitiu Rochel, también el sabado a partir de las 7:15 ante Ourense. Analizamos las dos previas con los técnicos Carlos Moreno y María Molina.