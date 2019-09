La hora de la verdad

Comienza el espectáculo. El BlasGón y Bodegas Ceres recibe este viernes (21:00 h) a Torrelavega en el debut esta temporada en la División de Honor Plata.

Un encuentro de altura entre dos de las escuadras llamadas a luchar por los primeros puestos de la clasificación. Con dos precedentes esta misma pretemporada los de Suárez quieren superar al equipo de Mozas. En Torrelavega derrota por la mínima (18-17) en el triungular. En la capital ribereña igualdad máxima (28-28)

Para este encuentro ambos equipos cuentan con todos sus efectivos. En palabras de Suárez, "empezamos con el equipo quizás más fuerte, muy exigente para nosotros y para ellos, vamos a ser nosotros". En cuanto a las claves, el entrenador asturiano afirma que "sobre competir, el resto no me da miedo, si respeto a todo el mundo, respeto a nadie", manifiesta.

Del lado torrelavegano, el entrenador madrileño afronta el choque con la idea de que "poco tendrá que ver el choque de este viernes con los dos que hemos jugador" y apunta en la línea de "la portería" sin olvidarse de "las ayudas de las defensas" como claves del encuentro.

RESTO DE LA JORNADA

Por otro lado, la jornada de estreno en la División de Honor Plata ofrecerá otros duelos de interés como: Alcobendas vs Barcelona B, Ciudad Real vs Palma del Río o el Málaga vs Teucro. Además, se jugarán también: CajaSur vs Sarriá, Bordils vs Antequera, Novás vs Los Sauces y Zamora vs Zaratuz.