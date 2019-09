Egea: "Lo importante es ganar sea como sea"

El Real Oviedo buscará este domingo desde las 16.00 horas la primera victoria de la temporada tras un mal arranque que le ha situado como colista de la Segunda División con un solo punto de doce posibles. Los azules necesitan sumar los tres puntos para calmar los ánimos y aumentar la confianza del vestuario.

Durante la semana varios pesos pesados han salido a sala de prensa y han reconocido que no pueden seguir fallando. Saúl Berjón o Sergio Tejera eran los últimos en admitir que estaban cometiendo demasiados errores y que esta dinámica de encajar goles en los minutos finales debía acabarse esta misma jornada.

En plenas fiestas de San Mateo el estadio Carlos Tartiere recibirá la visita del Elche de dos exoviedistas como son José Rojo Pacheta y Ramón Folch. Será el primer encuentro de una agenda más que apretada, ya que el conjunto carbayón tendrá seis partidos en solo 20 días, de los cuales cuatro serán en su feudo. "Espero un Tartiere positivo. La gente siempre ha estado con el equipo. Después del partido, aplausos u otra cosa. La ayuda de ellos es importante", comentaba Egea esta mañana.

Escucha la rueda de prensa completa de Sergio Egea.

"Tengo una fe bárbara en que vamos a cambiar la dinámica. Esto ha sido un virus que nunca me ha pasado. En el juego no hemos sido inferiores a los rivales. En momentos puntuales hemos sido demasiado penalizados. Noto al vestuario muy bien, con frescura y alegría. No pensábamos meternos en esta situación, pero hay tiempo suficiente para remontar", matizó el argentino.

El técnico, que considera fundamental conseguir un triunfo, sabe que se la juega esta semana con tres partidos por delante: "Puede haber cambios jornada tras jornada, pero lo importante es ganar sea como sea. Los entrenadores vivimos de resultados. Este juego es de ganar, todos los comentarios que hay son normales. El entrenador es la diana cuando no llegan los resultados. Yo intento estar tranquilo, pero dentro sufro, soy humano".

Por último, ha dado el visto bueno a la incorporación del nuevo coach, Juan Carlos Álvarez Campillo, al organigrama del club: "Todo suma. Benito Floro quiso entrar con un psicólogo en el Madrid hace muchos años y no fue aceptado. Entendemos que la mente hay que trabajarla también. Lo vimos correcto. Muchas veces son necesarios".

Para medirse al Elche, Sergio Egea recupera a Sergio Tejera, que ya ha cumplido sanción tras ser expulsado ante el Fuenlabrada, y Yoel Bárcenas, de vuelta tras ser convocado por Panamá. Dos hombres que podrían entrar en un once en el que no estará Christian Fernández, único jugador no disponible después de ver la roja el pasado fin de semana en Miranda de Ebro.

Según ha dejado caer Egea parece que todavía habrá que esperar para ver de inicio el 4-4-2 como sistema con Joselu y Ortuño en la punta de ataque. Este último finalmente estará disponible tras ausentarse en las dos últimas sesiones con permiso del club tras su reciente paternidad.