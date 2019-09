Calleja: "No estamos obsesionados con la victoria"

El técnico del Villarreal, Javier Calleja, aseguró que, de cara al partido de este sábado ante el Leganés, su equipo no está obsesionado por no haber ganado en las tres primeras jornadas, aunque matizó que no pueden dejar escapar más partidos.



"No estamos obsesionados. Pero está claro que no podemos dejar escapar más partidos y que debemos sumar ya de a tres. Tenemos una gran oportunidad ante un gran rival que no ha ganado todavía, sabemos de la dificultad y sabemos que es un rival que lo va a dar todo, por lo que debemos igualar esa intensidad para ganar", dijo.



Calleja recordó que el pasado año también obtuvieron la primera victoria de la temporada ante el Leganés y en la misma jornada que van a jugar ahora.



"El año pasado ganamos el primer partido en Leganés, fue un partido raro y tuvimos la fortuna de cara para ganar. Este año esperamos que se dé el mismo marcador, pero con distinto juego", indicó.



"El Leganés es un equipo intenso y debemos tener atención y concentración los 90 minutos, si no lo hacemos nos pasará factura. Ellos son potentes en juego aéreo, en transiciones y generan mucho peligro en los centros, y como he dicho es un equipo que te lleva al límite, por lo que si no estamos muy concentrado y nos despistamos lo pagaremos", advirtió.



El entrenador madrileño señaló que ha preparado este partido con la idea de poder tener más control y más posesión de balón en momentos en los que su equipo debe cerrar el partido con ventaja, después de que en los tres anteriores no hayan aprovechado el hecho de adelantarse en el marcador.



"La idea es tener más control. Somos un equipo que ataca y que hace daño, pero hay momentos en los que el balón nos debe servir para organizarnos, para matar el partido y para saber defender con balón. Y ese es un aspecto que debemos manejar mejor", recalcó.



No descartó el técnico la posibilidad de alinear juntos a sus dos pivotes defensivo, Iborra y Anguissa. "El otro día jugaron bien y nos dieron más consistencia, estuvimos más equilibrados y tuvimos más músculo y más fuerza. Pero esa es una demarcación en la que hay otros jugadores que pueden tener su oportunidad", concluyó

