10 minutos. Alrededor de 10 minutos duró ayer la llamada entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez para intentar desbloquear las negociaciones y también de paso no tener que ir a elecciones el próximo 10 de noviembre.

Por si no lo saben, no hubo éxito y estamos más cerca de esa convocatoria electoral. Llamada, por cierto, que se producía después de conocer el último CIS, una encuesta que no se libra de la polémica y que le da casi un 30 por ciento de respaldo al PSOE, un porcentaje por encima de la suma de PP, Ciudadanos y Vox. Eso sí, son datos recogidos antes de la última investidura fallida de Sánchez. En unos minutos analizamos estos datos.

En Canarias, donde según ese último CIS, el PSOE barrería, los populares hacen borrón y cuenta nueva. Presentación de la nueva ejecutiva de María Australia Navarro. Apunten el nombre del nuevo secretario general regional: Pedro Suárez, el actual presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que sigue esperando su cese.

Ahora toca mirar hacía delante. Es la idea del PP canario y ya han señalado un objetivo: frenar, según ellos, al gobierno regional de izquierda...

"Ajena, desde luego, a la demagogia y al buenismo del que hacen gala, a día de hoy, los gobiernos de izquierda de Canarias, que siempre nos condenan a lo mismo: a la crisis, al desempleo, al despilfarro." (María Australia Navarro, presidenta PP Canarias).

Objetivo que tendrán que combinar con apagar el fuego interno que tienen en La Palma. Rebelión, precisamente, por apoyar un pacto con esa izquierda que critican.

Le preguntaremos también esta mañana en La Portada por este asunto al nuevo secretario general, Pedro Suárez.

Y pendientes también del sur de la isla porque ayer tarde llegada un cayuco a la costa de Granadilla...

"Se han activado todos los protocolos. Son 23 personas; todas ellas se encuentran en buen estado." (José Luis Mena, alcalde de Arona).

Los ocupantes de la embarcación fueron trasladados al Puerto de Los Cristianos. En principio, todos están en buen estado de salud, como han escuchado.

Y atentos a la última ocurrencia de los antivacunas: no vacunar a las mascotas (sobre todos a los perros). Una moda que también ha llegado a Canarias...

"No podemos olvidar que la rabia es una zoonosis, es una enfermedad que pueden sufrir los animales, pero que pueden sufrir las personas. Gracias a la vacunación intensiva y a todo el trabajo que se ha hecho conseguimos que España, tanto península como las Islas, fuera territorio libre de rabia." (María Luisa Fernández, presidenta Colegio Veterinarios Tenerife).

Sinceramente, la estupidez no tiene fronteras. El problema es cuando la ignorancia, en este caso de los antivacunas, nos afecta a todos.