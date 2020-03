Enrique Martín: "Al final hay que ganar, para eso hemos venido"

El técnico blanquiverde, Enrique Martín, ha pasado por sala de prensa para analizar el choque del próximo domingo ante el Yeclano. Martín ha señalado que “al Yeclano le he visto dos partidos y es un equipo intenso, que tiene gente interesante, con dos laterales ofensivos, delante Iker que puede hacer pupa en balones aéreos. Consiguieron el ascenso y lógicamente están ilusionados, además de llevar una línea interesante en los primeros partidos”.

En cuento al juego del equipo, Martín señaló que “estamos en la línea de crecer en todos los campos y nos queda mucho margen de maniobra en todas las parcelas, ya sea ataque, defensa, estrategia… Es importante que vayamos ganando porque al final esto se trata de eso, no vamos a engañarnos. Al final hay que ganar, para eso hemos venido, por la calle me paran y me dicen que hay que ganar, no jugar bien”.

El técnico indicó que no habrá muchos cambios y apuntó que “espero que no haya mucho, igual un par de cambios, no lo sé. Conforme va avanzando la semana vas cambiando de opinión pero la tranquilidad que transmite todo esto es la confianza que genera la plantilla”.