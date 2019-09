El Club de Campo de Elda satisfecho con el verano competitivo de sus tenistas

El Club de Campo de Elda ha hecho balance de la participación de sus tenistas en los distintos torneos en que ha participado por toda la geografía española.

Eric Maestre comenzaba el mes de julio con el Subcampeonato en el Torneo del Circuito Warriors Tour disputado en el Club Tenis Castellón, la semana siguiente también conseguía el Subcampeonato en el Torneo Nacional del Club Tenis Alacant en categoría alevín. Esa misma semana ganaba el Máster del Deportes Amorós Junior Tour en el Club Deportivo Monóvar y quedaba campeón en categoría alevín de este circuito federado. Del 22 al 28 de Julio conseguía el título en el Torneo Nacional Alevín “Ciudad de Béjar”, disputado en la localidad salmantina, para una semana después, ser campeón también en Béjar del Torneo del Warriors Tour disputado en la localidad castellano leonesa. Su último torneo fue el Torneo de Valencia del Warriors Tour disputado en el Club Tenis Manises donde consiguió llegar a semifinales y certificó su pase al Máster de este circuito, que se ha colocado por detrás del Rafa Nadal Tenis Tour por la calidad de sus jugadores y de sus torneos. Entre el 6 al 8 de septiembre disputó el Máster del Warriors Tour donde se clasificaban los ocho mejores del circuito, perdiendo en el round robin o liguilla. Una gran temporada de Eric, que afronta el próximo curso con una dosis de confianza muy alta.

También destacó este verano Fernando Selva, que conseguía ser campeón en categoría alevín en el Torneo Apanah disputado en el Centro Excursionista Eldense, así como el tercer puesto en la general del Deportes Amorós Junior Tour donde alcanzaba las semifinales del Máster. En el Torneo Nacional “Ciudad de Béjar”, consiguió llegar a los cuartos de final, perdiendo 10-8 en el supertiebreak ante el cabeza de serie nº 2.

Tenistas del Club de Campo en el DAJT / Cadena SER

Carmen González, también en alevín, brillaba este verano después de su operación de apendicitis que la tuvo apartada de las pistas durante más de un mes, consiguiendo el subcampeonato en el Deportes Amorós Junior Tour, el subcampeonato en el Torneo Apanah del Centro Excursionista Eldense, y también lograba llegar a la final en el Torneo Nacional “Ciudad de Bejar”.

Daniel García en categoría jínior conseguía el título en el Torneo Apanah del C.E.E. mientras que Laura Pérez destacaba con un tercer puesto en la general del DAJT, las semifinales del Torneo Apanah y del Torneo “Ciudad de Béjar” donde perdía en la penúltima ronda contra su compañera Carmen González.

Por último, Valeria Segarra lograba su primer título federado en el Torneo Apanah al vencer en la final infantil femenina a la también integrante del grupo de competición de la entidad eldense, Eshter Melgarejo.

En las categorías no federadas del Deportes Amorós Junior Tour destacaron Lucia Bautista y Darío Sánchez que lograban ser campeones en categoría alevín, Alejandra Sánchez, que consiguió el cuarto puesto, José Payá, que en Sub 15 Silver lograba el subcampeonato, Jorge Rivas, que quedaba tercero en la misma categoría, Mateo Ponce, que en benjamín lograba el tercer puesto, Esther Melgarejo en Sub 15 Femenino, se metía en cuartos de final, y en categoría Prebenjamín Manu Selva conseguía el subcampeonato.

Un gran verano para el grupo de competición de la entidad eldense, por la importancia de los resultados y por la variedad de jugadores que lo han conseguido, “lo que demuestra que se está trabajando muy bien y que el futuro puede venir cargado de éxitos”.