Los trabajadores de la central de As Pontes exigen claridad a Endesa

Los trabajadores de la central de As Pontes, de las empresas relacionadas, transportistas y vecinos trasladaron sus protestas a Santiago de Compostela, con una ruidosa concentración frente a las dependencias de la Xunta de Galicia en San caetano, para exigir a Endesa que diga "qué tiene previsto", y para reclamar al Gobierno gallego que defienda sus intereses. Los empleados piden "una transición ecológica justa".

Manuel Bouza, presidente de la Asociación de Camioneros de la comarca, explicó que, hasta la fecha, solamente se habían dirigido al gobierno central, porque es quien tiene que "tomar decisiones", pero ha llegado el momento de dirigirse a la Xunta "porque tiene mucho que decir en este conflicto".

Bouza apuntó que tras el cierre de Meirama, la central térmica de As Pontes, "va por el mismo camino", pese a que acometió las reformas para cumplir la normativa medioambiental europea.

Además, aseveró que "sigue siendo rentable" y que "habrá que adaptarla a otros combustibles menos contaminantes, pero la Xunta no puede permitir que se cierre". Considera que la situación "es un poco más que crítica" para los camioneros, que llevan cinco meses sin trabajar y sin cobrar.

Aseguró que la empresa no ofrece "ninguna alternativa" ni ningún tipo de comunicado. "La central está parada porque el coste de las emisiones ha subido un montón, y ellos dicen que no es rentable".

Víctor Ledo, secretario xeral de la federación de CCOO da Industria de Galicia, aseveró que "día a día la situación va empeorando". Explicó que demandan "una solución inmediata" que, de entrada, tiene que pasar, por una respuesta a Endesa, "que está haciendo oídos sordos". Los sindicatos y el presidente de la Xunta solicitaron una "reunión inmediata", pero no hay fecha fijada.

Avanzó que seguirán "incrementando las medidas de presión". "Le exigimos a la Xunta y al Gobierno central que sienten a Endesa a una mesa para que diga qué tiene previsto".

El representante sindical admite que "el uso de combustibles fósiles tiene los días contados, pero la clave es manejar los tiempos", ya que si no se hace así, "no habrá transción ecológica". "Por eso decimos que lo que exigimos, de manera inmediata, es que Endesa diga qué va a hacer".

Mientras tanto, Ledo le pide a Endesa que "paralice cualquier tipo de decisión" que conlleve "la destrucción de empleo". Según sus datos, hay 250 empleados en la fábrica, otros 250 en la industria auxiliar, 150 transportistas y otros tantos suministradores.

Críticas de Formoso al Ministerio

En la concentración también estuvo presente Valentín González Formoso, alcalde de As Pontes, que criticó la actuación del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), al que pidió que "pare el sinsentido" que se está viviendo, y recordó que la central térmica de As Pontes se ha reformado para adaptarse a la normativa europea en materia medioambiental, y que por eso, no se le puede tratar igual que otras centrales que no lo hicieron.

En este sentido, ironizó con el nombre del Ministerio: "Si no va a ser de transición, que se le cambie el nombre, porque esto no es transición, es disrupción, un golpe en seco".

Preguntado por lo que puede hacer la Xunta, respondió que le corresponde "ejercer su representatividad", y por eso abogó porque "las partes se sienten" para tratar de encontrar una alternativa de funcionamiento viable.