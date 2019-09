La fundación Amancio construirá siete residencias de mayores públicas

Veña, como esta semana xa non podo acumular máis intolerancia e agresividade no twitter, vouno dicir:

➡️Amancio Ortega que pague os seus impostos e logo doe

➡️A Xunta que pare de tomarnos o pelo. Prometeron residencias nas 7 cidades e no 2019 orzaron só 3 millóns. Boten contas😡