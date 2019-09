Reunión del jurado de los X Premios Grupo Radio Gandia

La décima edición de los premios Grupo Radio Gandia ha echado a andar. La cita será el próximo 8 de noviembre en el Teatre Serrano, donde, un año más, se premiará a personas y entidades de la Safor que hayan destacado por su trayectoria personal y profesional. Los premios Grupo Radio Gandia cumplen una década con el objetivo de poner en valor la labor de profesionales, entidades, asociaciones y en definitiva, ciudadanos de la comarca que han demostrado una trayectoria digna de ser reconocida. Y para ello, en la noche del jueves 12 de septiembre, se reunían los miembros del jurado de esta edición, con el fin de decidir qué personas y entidades subirán al escenario del Serrano el próximo 8 de noviembre para recibir su merecido reconocimiento. El jurado de este año lo integran los siguientes profesionales:

Carles Miret / Carles Miret

Carles Miret Estruch. Gandia, 1979. Historiador, especialista en el paleolítico superior de la prehistoria mediterránea. Ha participado como director en diversas excavaciones arqueológicas, de las comarcas centrales valencianas en Oliva, Cullera, Gandia, Catalunya o Normandia. Como poeta ha recibido premios como el XXXII senyoriu d'Ausias March o el VI premio de poesía Manel Garcia convocado por la universidad de Castelló.

Waldo Vila / Waldo Vila

Waldo Vila. Antibes, Francia,1978. Aunque vinculado a Oliva desde siempre, donde se inició como pelotari. Con la mayoría de edad inicia su preparación para competir como profesional. En el año 2000 obtiene el primer campeonato individual. A lo largo de su intensa carrera como pelotari ha conseguido diez campeonatos individuales, diez ligas por equipos y una copa de Diputación y del mundo. El pasado abril jugó su última partida como profesional, pero continúa practicando su deporte y pasión como aficionado. Ha sido premio Grupo Radio Gandia en la categoría de Deporte en su II edición.

Antoni Durà / Lluís Muñoz, Kazados

Antoni Durà Melis. Valencia, 1955. Catedrático de Bellas Artes de Secundaria desde 1980. Como gestor cultural ha sido director de la Universidad Popular y del Instituto Municipal de Actividades Culturales (IMAC) de Gandia, asesor cultural del ayuntamiento y director del Gabinete de Políticas Culturales del Ayuntamiento de Gandia. Como pintor ha expuesto su particular y colorista obra tanto en la Safor como en Valencia, en Bonn y Colonia (Alemania), Inglaterra, Bruselas y Portugal. Ha sido premio Grupo Radio Gandia en la categoría de Arte en su VII edición.

Gisela Sendra / Gisela Sendra

Gisela Sendra Pérez. Bióloga de formación con posgrado en estudios de impacto ambiental, en su experiencia laboral destaca como responsable en asesoría técnica de estudios medioambientales, programa de escritura creativa, gestión de la multiculturalidad en las bibliotecas públicas y coordinadora de actividades literarias. Actualmente ejerce como gestora de las actividades literarias del programa Gandia ciutat literària de l'IMAB, en la Semana Literaria de Gandia

Enrique Orihuel / Enrique Orihuel

Enrique Orihuel Iranzo. Gandia, 1954. Doctor en Ciencias Químicas, empresario, fundador de la empresa BETELGEUX S.L., autor de varios libros de carácter científico-técnico, así como de numerosos artículos y ponencias en congresos relacionados con higiene y seguridad alimentaria. Betelgeux resultó premiada en la VIII edición de los Premios Grupo Radio Gandia en la categoría de Innovación.

Xavier Sirerol / Xavier Sirerol

Francisco Javier Sirerol Brac. Benirredrà, 1986. Licenciado en Bellas Artes por la Facultad San Carlos de la UPV. HND en diseño de Videojuegos, en ESAT y titulado en grado profesional musical por el conservatorio Distrito Marítimo de Gandia en la modalidad de trompeta y dulzaina. Ha sido profesor de dulzaina en varias escuelas de la Safor y actualmente en la escuela de música Associació Musical Carrós de La Font d'en Carrós, en la escuela de l'Associació Artístico Musical de Oliva y la escuela de l'Associació Musical de Ador. Además ejerce como director de la Colla de dolçainers i tabaleters "Sarabanda" de Oliva.

Teresa Pascual / Joan Andreu Ascó

Teresa Pascual. Grau de Gandia, 1952. Poeta i traductora, es va donar a conèixer amb el poemari Flexo (1988) premi Senyoriu d'Ausiàs March de Beniarjó, i fins ara ha publicat els reculls: Les hores (1988), guardonat amb el premi Vicent Andrés Estellés; Arena (1992); Curriculum Vitae (1996); El temps en ordre, amb el que obtingué el premi de la Crítica Serra d'Or (2002); Rebel·lió de la sal (2008), guardonat amb el premi nacional de la crítica catalana de poesía; Herències (2011), escrit junt a la poeta Àngels Gregori, premi de poesia Manel Garcia Grau; València Nord (2014) i Vertical (2019 )premi Ausiàs March de poesia. Ha estat traduïda a diversos idiomes i la seua obra està present a diferents antologies.

Francesc Devesa / Francesc Devesa

Francesc Devesa i Jordà. Oliva, 1948. Doctor en medicina i especialista en aparell digestiu. Actualment jubilat. Ex coordinador de la Unitat de Digestiu de l'Hospital Francesc de Borja (Gandia). Ex president d'AISSA i ex membre del CEIC Alfons El Vell. Soci d'honor de l'Institut Mèdic Valencià. Autor de diversos treballs clínics, d'antropologia mèdica i d'història de la medicina.

Jesús Alba / Jesús Alba

Jesús Alba Fernández. 1971. Enginyer de Telecomunicació per la UPV (1995) i Doctor Enginyer de Telecomunicació per la UPV (2000). Des de 1996 professor del departament de Física Aplicada en l'Escola Politècnica Superior de Gandia (EPSG). Catedràtic de Física Aplicada des de l'any 2012. Professor de trompa (2009) pel conservatori "Josep Climent" d'Oliva. Subdirector de l'àrea de Telecomunicacions (2004-2008). Secretari i cap d'àrea de Relacions amb Empreses (2008 a 2012). Director de l'EPSG des de desembre de 2016. Conseller Nacional de la Societat Espanyola d'Acústica des de 2009, soci de la Real Societat Espanyola de Física i membre del Col.legi d'Enginyers de Telecomunicació des de 1995.

Los premiados en esta décima edición se darán a conocer en las semanas previas a la gala de entrega de estos galardones, cuando tendremos ocasión de entrevistarlos y conocerlos más en profundidad.