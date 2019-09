Tres colegios de la Safor no suspenden las clases para evitar problemas a los padres

Segundo día consecutivo sin clases en gran parte de la Safor por la gota fría y la alerta roja. La previsión meteorológica obligaba al Ayuntamiento de Gandia, tras evaluar el informe de la Policía Local, a suspender las clases también para hoy viernes, para los centros educativos y formativos, además del cierre de las instalaciones deportivas, centros de convivencia, bibliotecas municipales y cementerio municipal.

También se han suspendido las clases para los alumnos de Ador, Almoines, Bellreguard, Beniflà, Benifairó, Benirredrà, La Font, Oliva, Palma, Piles, Potries, Rafelcofer, Real de Gandia, Rótova, Simat, Tavernes y Villalonga.

No obstante no han cerrado todos los colegios de la Safor. Hay tres municipios, sin embargo, Daimús, Palmera y Lloc Nou de Sant Jeroni, cuyos ayuntamientos anuncian en sus redes sociales que de momento, no han decretado la suspensión de la jornada escolar para este viernes 13 de septiembre.

Por ejemplo en Daimús, explican en su cuenta de Facebook que se ha tomado esta decisión con el fin de“no provocar problemas en algunas familias, que tienen que trabajar y no tienen familiares con quien dejar a sus hijos”y porque consideran que sus centros “están situado en una zona donde no hay riesgo de inundación”. Aún así, piden a la población que esté pendiente de los medios oficiales ante cualquier modificación.

La propuesta del PP de Gandia

Suspender o no las clases es uno de los debates de estos días en la calle y ya hay algunas propuestas a destacar. Por ejemplo en Gandia el grupo municipal del PP ha planteado alternativas que permitan conciliar la vida familiar y laboral de los ciudadanos en estas circunstancias. El portavoz popular, Víctor Soler, ha pedido al gobierno local que estudie la posibilidad de tomar medidas para favorecer la conciliación laboral y familiar en supuestos extraordinarios como el de hoy. El popular propone, por ejemplo, activar un servicio de ludoteca, en horario lectivo, en dependencias municipales, bibliotecas o Juntas de Distrito, que permita a las familias dejar a sus hijos a cargo de personal especializado.

Las asociaciones de padres y madres se pronuncian



Los que también tiene mucho que decir y aportar sobre esta cuestión son los padres y madres del alumnado. Hemos entrevistado al presidente de la coordinadora de las AMPA’s de Gandia, Federico Sanmateu, que nos ha aclarado muchos puntos de este cuestión.