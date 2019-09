Mendoza: "En la UD Ibiza se entrena con una intensidad grande"

Diego Mendoza fue presentado ayer como nuevo jugador de la UD. El delantero argentino, llamado a ser una pieza básica esta temporada, que ha llegado a la isla cedido, con opción de compra, procedente del Huracán aseguró que "venir a jugar a España era mi sueño y gracias al Ibiza lo he podido cumplir". Confía en poder debutar este domingo y destaca que "en el Ibiza se entrena y se juega con una intensidad muy grande y esto me gusta porque me recuerda a Argentina, donde se lucha mucho".También valora como algo positivo el hecho de que "acá se marcan objetivos a corto plazo y lo que importa es el choque del próximo domingo ante el Pontevedra".

Por su parte, Amadeo Salvo, presidente del equipo ibicenco destacó en la presentación que contar con Mendoza "es una gran alegría» porque supone la incorporación de un futbolista «que viene dePrimera Argentina, una de las diez ligas más potentes del mundo". Lo definió como un atacante "muy competitivo".

Fernando Soriano, el director deportivo de la entidad, afirmó que "viene a complementar los perfiles que ya teníamos en la zona ofensiva". Según Soriano, la mentalidad de la última incorporación veraniega casa perfectamente con la manera de ser de "una plantilla con mucha hambre".

Durante el acto Mendoza recordó un grave accidente de autobús que sufrió el 10 de febrero de 2016 tras jugar un partido de Copa Libertadores con su entonce equipo, el Club Atlético Huracán "en el que salvamos la vida de milagro"