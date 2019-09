Movilizaciones para exigir soluciones en Onda Jaén

Habrá movilizaciones para exigir soluciones para los trabajadores de Onda Jaén. Sindicatos y plantilla consideran que ya ha pasado un tiempo más que prudencial desde el incendio de las instalaciones de la radio televisión municipal para que el Ayuntamiento de Jaén hubiera solucionado este asunto. Es por ello por lo que CSIF, UGT y CCOO han presentado un calendario de movilizaciones que arrancará con concentraciones los días 27 de septiembre, 1 y 8 de octubre. Además, se guardan en la manga lo que pretenden que sea una gran manifestación ciudadana de apoyo a Onda Jaén aún sin fecha definida.

Este viernes por la mañana se celebraba una asamblea para analizar la situación actual de la empresa. Joaquín Álvarez, Secretario General de CSIF Jaén y portavoz de los tres sindicatos, lamentaba que los trabajadores lleven más de un mes "con la incertidumbre de lo que pasará en el futuro". Ha supuesto, decía, "más de un mes maltratados por el consistorio" en una táctica que "podría acabar en despidos", asegura Álvarez.

"Posicionar la parte social con carácter y de manera contundente ante una posible resolución de un conflicto por parte del Ayuntamiento que suponga un despido, no decimos ya cincuenta. Nos oponemos frontalmente a que el consistorio lleve a cabo un solo despido entre la plantilla municipal e insistimos en que los empleados públicos de Jaén merecen todo el respeto del mundo", ha incidido.

Otra cuestión de la que se ha hablado en la rueda de prensa conjunta ha sido del levantamiento del precinto en las instalaciones que sufrieron el incendio. Piden que los trabajadores puedan acceder al interior de estas para poder recoger sus pertenencias personales y, sobre todo, para que los profesionales técnicos de Onda Jaén puedan valorar los equipos para conocer el alcance del daño producido por el humo y el fuego.

"Tenemos claro que el resto de las instalaciones, donde están ubicados los platós y la técnica, no ha sido afectado por el fuego. Por ello, el ERTE por causas de fuerza mayor no tenía ningún sentido. Además, hay que aclarar que el arreglo de las instalaciones de Onda Jaén no son una inversión pública como parece ser que se ha dicho ha dicho desde el ayuntamiento, y que como consecuencia del plan de ajuste no podrían llevarlo a cabo". Cree fehacientemente Joaquín Álvarez, de CSIF, que "es simplemente una obra de mantenimiento de pintura y demás para adecentar el local y poder trabajar con total normalidad".

Instan al alcalde de Jaén a solucionar cuánto antes este problema y recuerdan que en Linares sucedió algo parecido, concretamente en el caso de la piscina climatizada y que afectaba a 6 empleados. Los sindicatos recuerdan que ha sido solucionado en una semana.