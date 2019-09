Cambios en las frecuencias TDT de la provincia de Jaén a partir de la próxima semana

Este mes de septiembre comienza el cambio de frecuencias de Televisión Digital Terrestre (TDT) en 11 municipios de la provincia de Jaén. Concretamente, este próximo miércoles 18 comenzarán en Jamilena y Martos y el día 30, lunes, lo hará en Alcalá la Real, Castillo de Locubín, Frailes, Huelma, Alcaudete, Santiago de Calatrava, Cabra del Santo Cristo , Fuensanta de Martos y Huesa. Así, para seguir viendo la televisión se deberán adaptar las instalaciones colectivas de recepeción de televisión en grandes y medianas comunidades, aunque habrá un plazo de entre cuatro y seis meses, además de ayudas públicas.

Después, durante el primer trimestre de 2020, se producirá el cambio de frecuencias en los 86 municipios jienenses restantes que reciben la señal de televisión del área geográfica de Jaén, ya que a los 11 anteriores les llega de tres áreas geográficas diferentes.

Desde el Ministerio de Empresa y Economía, señalan que este proceso, que forma parte del Segundo Dividendo Digital, no implicará la obsolescencia de televisores ni descodificadores de TDT, ni la aparición ni desaparición de canales de televisión, que simplemente se desplazan de frecuencia. Asimismo, dependiendo de su tipología, en algunos edificios no será necesario adaptar las instalaciones de recepción de la señal de televisión, mientras que en los que sea preciso hacerlo la ciudadanía no tendrá que asumir ningún coste, ya que podrá solicitar las ayudas previstas por el Gobierno. En total, en la provincia de Jaén, 12.709 edificios, en los que residen 241.041 personas, tendrán que adaptar sus instalaciones durante el proceso del Segundo Dividendo Digital.

Para todos estos cambios el Gobierno pone a disposición de los ciudadanos una web y un teléfono en el que podrán consultar todas sus dudas. Será en la web: http://www.televisiondigital.es/ y en los teléfonos 901 201 004 y 910 889 879.