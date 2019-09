Ravelo gana "el partido" de su vida

Pepe Ravelo ha superado la grave enfermedad que padecía desde hace meses y en su visita este viernes al Hospital, le han confirmado la buena noticia.

El ex presidente del Xerez DFC, que será nombrado Hijo Adoptivo de Jerez el próximo 26 de octubre, comparte su alegría de esta forma: "Acaba de verme la hematóloga y me ha comentado que el TAC dice que he ganado la batalla, que he derrotado a los dos intrusos que tenía dentro. He ganado este partido, a uno de los bichos lo ha matado la quimio y al otro, la cirugía. Estoy inmensamente feliz. Siempre he sido optimista, lo he logrado".

Ravelo le da las gracias “especialmente a mi familia, que se ha volcado y me ha cuidado con muchísimo cariño, y a todas las personas que me han apoyado y animado durante estos duros meses”.

Este tinerfeño de nacimiento pero jerezano de corazón, se convierte a sus 75 años en un ejemplo de lucha y superación. Siempre ha tenido mucha confianza en ganar “el partido más importante de mi vida” y ha afrontado estos duros meses con una entereza y un optimismo excepcional.