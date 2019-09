Jerez dejará de ser sede fija del Mundial de MotoGP a partir de 2022

Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, ha asegurado al Diario As en el paddock del Marco Simoncelli que 2021 será la última temporada con cuatro citas españolas en el calendario (Jerez, Montmeló, Alcañiz y Cheste).

A partir de 2022, se llegará a los 22 GGPP (19 en la actualidad y 20 los dos próximos cursos), y de esos 22 sólo tres tendrán lugar en la Península Ibérica. Es así porque las cuatro españolas que quieran continuar entrarán en una rotación a la que se sumará la prueba de Portugal, que regresará al campeonato, con lo que se caerán dos por temporada.

Ezpeleta aclara en AS que “tenemos que ver primero si las cuatro carreras españolas quieren seguir o no y yo no voy a poder ofrecer cinco carreras al año en la península, porque incluyo a Portugal, que también lo ha pedido, y la mejor idea que se nos ha ocurrido es rotar entre ellas. Con Portugal ya está hablado y saben que, si las cuatro españolas quieren seguir, entrará en rotación con ellas. Ahora hay que ir presentando esta propuesta a las carreras españolas, porque habrá 22 carreras a partir de 2022 con tres en la península y con rotación”.

Al preguntarle sobre Jerez, el máximo responsable del Mundial asegura que “no puede ser una fija, aunque aún no sé lo que pasará. No me parece justo, además. Jerez es muy importante, pero también las otras. Si a algún circuito no le interesa este sistema, pues nos lo pondrá más fácil. Sé que Jerez dirá lo que sea, pero el formato actual se mantiene en 2020 y 2021, con 20 carreras, y 22 a partir de 2022”.