Augusto, única baja en una Cultural temida en Las Gaunas

A las puertas del primer duelo directo de la competición, la Cultural recupera efectivos y solo Augusto Galván sigue en la enfermería, primero por una operación bucal y desde este viernes por una luxación de hombro. El percance sufrido por el brasileño no reviste gravedad, según apuntaron desde el club, y se le espera de vuelta en tres semanas. El resto de jugadores estará a disposición de José Manuel Aira, incluido Héctor Rodas, tras su periplo judicial en el caso Levante-Real Zaragoza. El técnico berciano confirmó el buen tono anímico y físico del zaguero valenciano, que podría ser la principal novedad en la lista camino de Las Gaunas.

Un escenario y un rival, el Logroñés, semifinalista el curso pasado, que no alteran el discurso de Aira. A pesar de la experiencia reciente ante contrincantes que luchaban por parecidos objetivos, "no le doy importancia y sí a sumar puntos contra el rival que sea", declaró. Sobre la idea de juego para aprovechar las virtudes de sus delanteros, dijo: "no quiero que me domine el contrario y no pienso que no tener el balón signifique que me esté dejando dominar".

A la Cultural se le analiza con respeto y admiración desde el Logroñés, equipo que no ha ganado en el inicio de curso. Su entrenador, Sergio Rodríguez, se refirió al conjunto leonés como "el mejor de este grupo y uno de los mejores de toda la categoría que es muy vertical y que tiene gente arriba muy rápida. Son muy peligrosos en las transiciones ofensivas".