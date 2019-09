Emaya invertirá 35 millones de euros para evitar los vertidos de aguas mixtas

Emaya invertirá 35 millones de euros para separar los conductos de aguas pluviales y los de aguas fecales de la ciudad y, así, evitar los vertidos de aguas mixtas al mar. Son unas obras que se harán en cuatro zonas de Palma: el polígono de Son Castelló, el ensanche, el casco antiguo y la avenida Joan March. Serán unas obras largas que, siendo positivos, dicen, podrían durar unos seis años.

El objetivo es conseguir que no haya más vertidos. Además, para que estas obras sean efectivas, los edificios que tienen más de 30 años tendrán que modificar también sus conductos, cada comunidad deberá asumir el coste, en un plazo de dos - tres años. Es el responsable de la empresa municipal, Ramón Perpinyà.

La zona más compleja será la del casco antiguo, aseguran desde el ayuntamiento. Muchos de los conductos son de origen árabe, hay mucha red unificada y la documentación no es buena. Se deberán hacer microintervenciones a lo largo de esta legislatura y de la siguiente, como mínimo. "Tendremos que pedir disculpas a los ciudadanos porque habrá muchas molestias, pero son necesarias", dice Perpinyà. Además, "todo esto no servirá de nada si no llega la nueva depuradora financiada por el gobierno", advierten desde Cort. Recuerda que la actual funciona desde hace casi 50 años.