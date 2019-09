"Jordan va a adelantar por la derecha a más de uno"

El Atlético Baleares ha presentado hoy a las 12:00h el nuevo autobús que llevará a los jugadores hacia el aeropuerto cuando jueguen a domicilio y ha ofrecido la rueda de prensa previa al encuentro con la U.D Sanse en el Estadi Balear de este próximo domingo a las 12:00.

El míster ha asegurado que la competición no ha hecho mas de empezar y que la U D Sanse ya les ha ganado en pretemporada, el equipo madrileño ya se enfrentó en verano al Atlético Baleares (1-2).

"Ya nos han ganado una vez en pretemporada, ya está bien"

El equipo encajó su primera derrota de la temporada el pasado fin de semana y a la hora de retomar el vuelo, el técnico vasco ha puntualizado que tal vez el acierto de cara a gol se note:

"Al final vivimos de los goles que es con lo que se miden los resultados y la gente de arriba ha tenido falta de acierto y eso nos ha penalizado un poco".

Manix que decía la semana pasada antes de su primera derrota en liga , que los resultados no eran tan brillantes como indicaba el marcador, que eran 6 puntos de 6 pero no habían estado brillantes...Ha cambiado el tercio y pese a perder contra el Rayo Majadahonda asegura que la actuación del grupo no fue mala.

"El fin de semana pasado, de los tres partidos, hicimos quizás el mejor"

Otro de los nombres de esta mañana ha sido el de Jordan Holsgrove, cuando se le ha preguntado por el joven centrocampista escocés ha dicho alto y claro lo que opina:

"El chaval me está sorprendiendo, el equipo está estructurado de tal manera que es dificil entrar , pero tiene una pinta de adelantar por la derecha a más de uno"

Hace tres días el centrocampista cumplía 20 años, tiene una proyección interesante y al técnico le ha entrado por el ojo su manera de trabajar pese a llevar muy pocas sesiones con el grupo:

"Es una apuesta que puede salir bien o salir mal, yo no soy de apostar, pero si tuviera que hacerlo, apostaría por este caballero".