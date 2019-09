Carmen Andrés: "No hay brote ni alarma sanitaria por sarampión en Palencia"

"La situación epidemiológica respecto al sarampión en Castilla y León y en Palencia no ha variado, no existe un rebrote o una situación de alarma, de hecho en la provincia hace más de 20 años que no se registra ningún caso" así de contundente se muestra la responsable del servicio territorial de Sanidad de la Junta Carmen Andrés, quien llama a la calma ante las noticias que están circulando ultimamente. Lo que si reconoce Andrés es que se ha producido un aumento mayor de los casos esperados en algunos puntos de España y es por eso que la recomendación de la OMS hace de vacunar a aquellas personas adultas que no hayan padecido la enfermedad, una cuestión que la Junta lleva años abordando merced a su calendario de vacunación.

Según esas pautas se recomienda vacunarse a aquellas personas nacidas a partir de 1970 que no tengan constancia de haber padecido la enfermedad para evitar posibles contagios. Para ello se debe acudir al centro de salud y exponer el caso al médico de cabecera que será el encargado de decidir lo oportuno o no de poner las dos dosis de vacuna que se precisan para la inmunidad. Y es que la confusión y la alarma creada en torno a este asunto no se corresponde con la realidad ya que no existe brote alguno ni alarma sanitaria.