Aperribay: "Ahora somos más fuertes, es el sueño de todos"

Emocionado y con una sonrisa permanente en la cara, Jokin Aperribay, presidente de la Real, atendía a los medios de comunicación tras presentar el nuevo nombre oficial del estadio Anoeta: ‘Reale Arena’, cuyas obras están terminadas prácticamente en el interior, presentando un aspecto espectacular, pero que todavía quedan aspectos por rematar en la fachada y otras zonas como vestuarios y la zona de prensa.

-Momento especial. “Es un día muy bonito. Hemos sudado la camiseta para que esto ocurra. Lo hemos trabajado y soñado. La Real ha hecho un esfuerzo importante porque es realmente la que paga el campo, por lo menos en un porcentaje altísimo. Es un día muy especial. Vinimos a un campo con pistas de atletismo que nunca quisimos. Llevábamos mucho tiempo para que no fuera así, y desde hace dos años llevamos cumpliendo unos plazos que se han cumplido, y estamos muy agradecidos a todos".

-Cómo define el Reale Arena. “Un campo bonito, agradable, pero lo mejor es la historia que entre todos tenemos que escribir. Esperemos que los seis años que hemos firmado con Reale Seguros sea el principio de muchos más, porque Reale es un nombre en euskera muy vinculado con nuestra identidad. Es una casa de la que todos nos sentimos orgullosos, donde los jugadores se pueden sentir arropados. Nos puede llevar lejos y eso me pone muy contento. Es el mejor fichaje que podemos realizar, un gran paso de cara al futuro, porque permite que la Real ahora sea más fuerte”.

-No es su proyecto. “No es mi obra. No es el proyecto de Aperribay, nunca lo he sentido como algo personal. No podíamos pensar en una Real que crezca, sea competitiva y esté en Europa con pistas de atletismo. La comunión entre la afición y equipo, las ganas y pasión no se podían transmitir cuando había 45 metros de distancia entre la grada y la portería. No es mi proyecto, sinceramente me ha tocado a mí vivirlo como presidente de la Real, estoy contento y orgulloso, pero no es más. No lo tengo como algo especial por mí, es importante por la Real Sociedad. Yo no soy importante ".

-Aumento de la masa social. “Hoy a la mañana el último dato es de 33.036 socios entre individuales y corporativos. Nosotros para el primer partido queremos que participen todos los clubes convenidos. Creemos que este estadio, este campo de fútbol, es de todos".

-Visita del Atlético de Madrid. “Es un partido muy difícil ante un grandísimo equipo, vamos a tratarlo con todo el respeto, pero como es normal, vamos con toda la ilusión de poder ganarlo. El equipo está con muchas ganas de hacerlo bien. Esperemos que este estreno sea diferente al del año pasado y podamos ganar. Estoy convencido de que el equipo está preparado”.

-No es el final de su ciclo. “Eso depende de los accionistas, que voten o no, yo me veo con mucha fuerza y no he pensado ni en el principio ni en el final ni en el medio, no he pensado que es terminar el campo y es el final. Tengo ganas de hacer una temporada magnífica, dentro de Zubieta hay un ambiente magnífico y hay que seguir apretando. Yo no voy a ser protagonista en nada".