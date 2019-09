Confiando en que pueda salir el sol entre tanta tormenta

Estamos en plena tormenta. Tormenta en doble sentido. La meramente climatológica, que viene arreciando por estos lares desde el miércoles; pero también, precisamente ese mismo miércoles, fue el día en el que estalló la tormenta total en el Valencia. De forma completamente inesperada por todos, Peter Lim tomó la disparatada decisión de cambiar de entrenador; de prescindir del técnico que había cumplido con creces los objetivos y sustituirlo por uno completamente novel.

Porque Albert Celades se va a estrenar como entrenador en la élite, nada más y nada menos que en el Camp Nou. Hasta ahora sus únicos equipos como técnico principal habían sido tres categorías de chavales en la selección española: la sub-16, la sub-17 y la sub-21, con la que se proclamó subcampeón de Europa en 2017. En un club, su único papel en desde un banquillo ha sido el estar durante dos meses como ayudante de Julen Lopetegui al principio de la temporada pasada, porque eso es el tiempo que duró esa etapa hasta que Florentino Pérez decidió prescindir de ellos.

Trece días han pasado desde que el Valencia jugó su último partido, en el que logró su primera victoria del curso al imponerse por 2-0 al Mallorca en Mestalla, con sendos goles de penalti transformados por Parejo. Mucho tiempo sin fútbol de clubes, pero ahora vuelve con fuerza porque el calendario se satura con siete partidos en las próximas tres semanas, hasta que llegue el siguiente parón a primeros de octubre. Y el estreno de Celades va a ser de órdago, porque no sólo juega ahora en el Camp Nou, sino que tres días después llegará el debut en la Champions, en Stamford Bridge contra el Chelsea. Luego, el calendario suavizará en teoría un poquito, porque visitarán Mestalla consecutivamente el Leganés y el Getafe.

El Valencia puntuó en tres de sus últimas seis visitas al Camp Nou. En la Liga 2013-14, el Valencia ganó por 2-3, para un año después caer por 2-0 y a continuación vencer por 1-2 en su último triunfo a domicilio en el feudo culé (campaña 15-16), antes de perder de forma consecutiva hace tres temporadas (4-2) y hace dos (2-1), mientras que en el pasado campeonato el encuentro acabó con empate a dos.

El partido de Liga más reciente entre ambos se jugó el 2 de febrero de este año y la igualada a dos con la que concluyó se registró en un choque que el Valencia ganaba por 0-2 en el minuto 32 con tantos de Gameiro y de Parejo, de penalti. Pero antes del descanso, también de pena máxima, Messi acortó diferencias y mediado el segundo periodo el propio Messi estableció la igualada definitiva.

Pero el partido más reciente entre ambos equipos no fue uno de Liga, no. Por si a alguien se le había pasado, que lo dudo, fue en otra competición; concretamente en la Copa del Rey. Y fue la última noche mágica para el valencianismo. La noche de la fiesta total. La noche en la que el Valencia rompía una sequía de once años sin ganar un título. La noche en la que se proclamó campeón de la Copa del Rey imponiéndose al Barça por 2-1 en el Estadio Benito Villamarín de Sevilla.

Primero Gameiro y después Rodrigo batían al entonces rival y ahora compañero Jasper Cillessen, poniendo distancia en el marcador en el minuto 21 y en el 33 de la primera parte. Con ese 2-0 se llegaba al descanso. En la segunda parte, relativa tranquilidad hasta el minuto 73 que es cuando llegó el gol de Messi, que hacía que el corazón de los valencianistas se disparase hasta muchas pulsaciones por encima del estado de reposo. Pero ya no hubo más, y del sufrimiento de los últimos minutos se pasó al éxtasis total cuando llegó el pitido final.

En lo deportivo, la gran noticia, en positivo para el Valencia, es que no jugará Messi. El argentino no termina de recuperarse de esa lesión que sufre desde el principio del curso y tan de cráneo lleva a todo el mundo culé. También está de baja por lesión Dembelé. Por contra, parece que Valverde recuperará a Luis Suárez y también a Semedo, que se lesionaba con la selección de Portugal, pero que se ha quedado sólo en un susto.

En el Valencia, no parece que podamos ver todavía el sello de Celades. Lógico por otra parte, porque sólo ha tenido dos días de entrenamiento con sus nuevos pupilos. No sabemos si seguirá apostando de momento por el 4-4-2 de Marcelino o si no, su estilo de esperar atrás y buscar las contras aunque sea con otro dibujo; o si por el contrario, implantará ya ese 4-3-3 que parece haber mamado desde muy joven.

De momento Celades ha calcado la última convocatoria que hizo Marcelino. Van los mismos 18 que estuvieron citados el día del Mallorca. Se han quedado fuera por decisión técnica Sobrino, Manu Vallejo, Mangala y Correia; y por lesión Carlos Soler y Piccini.