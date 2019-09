Adiós al andamio de la calle Pignatelli

La fachada del edificio que había en el número 78 de la calle Pignatelli estuvo protegida como bien de interés ambiental, pero el teniente de alcalde de Urbanismo recuerda que está en estado de ruina y, por tanto, ya no es un bien protegido. Para Víctor Serrano, la retirada del andamio a partir de hoy es todo un símbolo. "Es la metáfora de la desidia de este ayuntamiento durante quince años con los vecinos de Pignatelli", afirmaba

OPINIONES DIVERSAS ENTRE LOS VECINOS

A la convocatoria del teniente de alcalde de Urbanismo con la prensa, acude el presidente de la Asociación de Vecinos Juan de Lanuza que considera que "tenía que retirarse el andamio para instalarlo por dentro del solar hasta que se construyera. Ahora el ayuntamiento de Zaragoza está prevaricando".

Esa misma tesis, la comparte APUDEPA. Victor Serrano responde: "Os invito a que paseéis por el barrio y preguntéis a la gente".

Realmente, una vecina que vive dos portales más arriba cree que "ya era hora. Tras 16 años, dos incendios y el estado de ruina, solo servía como foco de mierda". Pero las asociaciones están divididas. En la Juan de Lanuza, como decíamos, no quieren que derribe la fachada. En el Movimiento Entorno Pignatelli, Óscar Villanueva cree que es "un hervidero de delincuencia. Los que trapichean droga de los pisos okupados guardan droga, esconder las bicicletas que roban. Puedo entender que haya que conservar algunas cosas , pero es una vergüenza que eso esté catalogado". Y en la Asociación Calles Dignas hay división "porque quienes no sufren el andamio abogan por conservar la fachada, pero otros no vemos que haya nada digno de conservación".

En cualquier caso, para el teniente de alcalde de Urbanismo la actuación de hoy ha sido solo el principio, ya que Victor Serrano ha hablado incluso de intervenir en lo que ha denominado como "narco pisos". "Vamos a actuar en la calle Agustina de Aragón donde hay problemas de okupación ilegal. Vamos a actuar urbanísticamente para desalojar a quienes ejercen acciones penalmente relevantes y que acaban con la convivencia y que tienen atemorizados a los vecinos. Vamos a ser contundentes"

Serrano ha reconocido que si algún edificio no puede declararse en estado de ruina, el ayuntamiento no podrá hacer nada.