Los eventuales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir inician acciones para no perder su empleo

Inquietud en las plantillas de los cuatro hospitales de la provincia dependientes de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir. Los trabajadores eventuales de los centros de Andújar, la sierra de Segura, Alcaudete y Alcalá la Real han iniciado acciones para defender sus puestos de trabajo ante la intención desde la Junta de Andalucía de fusionar la agencia con el SAS.

Los que no son fijos y llevan acumulando hace años contratos eventuales temen que la inclusión de estas plazas (que en la actualidad ocupan), en las bolsas del SAS, les deje sin empleo y sin el reconocimiento de sus derechos. También están en contra de una Oferta de Empleo Público, no si antes, la Junta no realiza una convocatoria extraordinaria para que los trabajadores de estos centros puedan entrar en la misma.

Por ello, y asesorados por prestigiosos expertos laboralistas, han creado la Asociación de Eventuales de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir que va a canalizar estas acciones en defensa de las plantillas de siete centros en Andalucía, cuatro de ellos en la provincia de Jaén. Según su presidente, Antonio Espejo, se niegan a una OPE al considerar que los trabajadores, ya han realiza dos procesos de selección para poder trabajar en la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir.

El prestigioso abogado Manuel Nicolás Martos García de Veas está al frente de este proceso que comienza ahora para la defensa de los puestos de trabajo de los eventuales en los hospitales de Andújar, Alcaudete, Alcalá la Real y la sierra de Segura.